Šestorica boksera seniorske selekcije Srbije na pripremama u Jermeniji

Selektor seniorske reprezentacije Srbije Milan Piperski odabrao je boksere za predstojeći kontinentalni Šampionat u organizaciji Evropske bokserske konfederacije (EUBC) za mlađe seniore (U22), koji počinje 1. novembra u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije.

Prvenstvu u Jerevanu, prethodiće desetodnevne pripreme reprezentativaca Srbije u glavnom gradu Jermenije, koje će pod nadzorom kubanskog trenera Horhea Luisa Fromete i Milisava Vuka Simića iz Loznice, da obavi šestorica boksera.

Na pripremama u Jerevanu su: Dmitrij Gorbenko (do 63,5 kg), Filip Džida (do 67 kg), Hamza Rašljanin (do 71 kg), Ahmed Mavrić (do 75 kg), Rastko Simić (do 80 kg) i Marko Pižurica (do 92 kg).

U planu i programu priprema za pomenuti šampionat Evrope za mlađe seniore, u septembru je reprezentacija Srbije učestvovala na turniru u Groznom, glavnom gradu ruske republike Čečenije, gde su „orlovi“ osvojili tri odličja. Pižurica je izborio zlatnu, Džida srebrnu a Mavrić – bronzanu medalju.

Minulog vikenda u Zagrebu, Gorbenko (do 65 kg) i Mavrić (do 75 kg), zajedno sa Vahidom Abasovom (do 70 kg), učestvovali su na „Memorijalu Marko Bošnjak“, takmičenju u organizaciji novoformiranog Evropskog Boksa, pandana Evropske bokserske konfederacije.

Gorbenko i Abasov osvojili su zlatne medalje sa dve pobede, a Mavrić – srebrnu, uz pobedu i diskutabilan poraz u finalu, uz „blagu pomoć“ arbitara domaćem bokseru.

Očito je da su već sada reprezentativci Srbije dosegli zavidan nivo spremnosti i ovih desetak dana na pripremama u Jerevanu će da im posluži da izbruse formu na željeni nivo.

Pre tri godine (2022) na seniorskom prvenstvu Evrope u Jerevanu, zlatne medalje u dresu selekcije Srbije osvojili si ruski bokseri Vahid Abasov (do 67 kg) i Artjom Agejev (do 80 kg).

Sudeći po tradiciji učešća naših boksera u Jermeniji, ali i poslednjim postignutim rezultatima, realno je očekivati da će „orlovi“ i na Šamionatu Evrope za mlađe seniore (U22) u Jerevanu da se domognu medalja.

Autor: Iva Besarabić