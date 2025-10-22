VLAHOVIĆ PROMAŠIO ŠANSU UTAKMICE, REAL BRZO KAZNIO JUVENTUS: Petarde Liverpula i Čelsija! Bajern ubedljiv u novoj goleadi u Ligi šampiona

Fudbaleri Reala u derbiju večeri savladali su Juventus 1:0 Jedini gol u derbiju večeri postigao je Džud Belingem u 57. minutu.
Samo koji minut ranije Dušan Vlahović je mogao da se proslavi. Izbio je sam ispred golmana Kurtoe, ali je potom traljavo šutirao.
Rezultati utakmica odigranih u sredu:
Bajern - Klub Briž 4:0 (3:0)
Real - Juventus 1:0 (0:0)
Monako - Totenhem 0:0
Sporting - Marsej 2:1 (0:1)
Ajntraht - Liverpul 1:5 (1:3)
Atalanta - Slavija 0:0
Čelsi - Ajaks 5:1 (4:1)
Galatasaraj - Bodo Glimt 3:1 (2:0)
Atletik Bilbao - Karabag 3:1 (1:1)
Autor: D.Bošković