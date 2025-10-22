AKTUELNO

VLAHOVIĆ PROMAŠIO ŠANSU UTAKMICE, REAL BRZO KAZNIO JUVENTUS: Petarde Liverpula i Čelsija! Bajern ubedljiv u novoj goleadi u Ligi šampiona

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Spada/undefined (SUB) ||

Fudbaleri Reala u derbiju večeri savladali su Juventus 1:0 Jedini gol u derbiju večeri postigao je Džud Belingem u 57. minutu.

Samo koji minut ranije Dušan Vlahović je mogao da se proslavi. Izbio je sam ispred golmana Kurtoe, ali je potom traljavo šutirao.

Rezultati utakmica odigranih u sredu:

Bajern - Klub Briž 4:0 (3:0)

Real - Juventus 1:0 (0:0)

Monako - Totenhem 0:0

Sporting - Marsej 2:1 (0:1)

Ajntraht - Liverpul 1:5 (1:3)

Atalanta - Slavija 0:0

Čelsi - Ajaks 5:1 (4:1)

Galatasaraj - Bodo Glimt 3:1 (2:0)

Atletik Bilbao - Karabag 3:1 (1:1)

