OBJAVLJEN SNIMAK UŽASNE TRAGEDIJE! MLADI FUDBALER UDARIO U KRAVU I POGINUO NA LICU MESTA: Jeziva nesreća kakva se ne pamti (VIDEO)

Tužna vest potresla je brazilsku sportsku javnost. Tamo je život tragično izgubio 20-godišnji fudbaler Antoni Ilano u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u državi Pjaui.
Mladi fudbaler nastradao je vozeći motor kada je, tokom noći, udario u kravu koja se kretala po putu.
Snimci nadzornih kamera zabeležili su dramatičan trenutak sudara, a prema svemu sudeći, Ilano nije imao vremena da izbegne prepreku.
Nakon udarca, ostao je da leži nepomično na asfaltu. Dvojica prolaznika su mu odmah pritrčala u pokušaju da pomognu, ali nažalost, mladić je preminuo na licu mesta.
🇧🇷 Tragedia en Brasil: Antony Ylano, joven futbolista de 20 años, fallece tras chocar su motocicleta con una vaca en una carretera de pic.twitter.com/0QWULTfvKt— BCN24 Noticias (@bcn24noticias) 22. октобар 2025.
Autor: Marija Radić