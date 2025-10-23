DA LI ĆE BITI NASTAVLJEN OBRADOVIĆEV NIZ? Crvena zvezda večeras dočekuje Baskoniju u šestom kolu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 21 čas u Beogradskoj areni ekipu Baskonije u utakmici šestog kola Evrolige.

Tim sa Malog Kalemegdana vezao je tri pobede u elitnom evropskom klupskom takmičenju, dok je Baskonija jedini tim koji nema nijednu pobedu u uvodnih pet utakmica u Evroligi.

"Imaju kvalitet, brzinu, način igre koji Zvezdi ne odgovara, tako da... Slične ekipe, kao na primer protiv Pariza u pripremnom periodu, pokazuju da postoje određene poteškoće protiv takvih vrsta odbrane. U tom smislu, važno je da imamo fokus 40 minuta - nema opuštanja. Oni neće odustati od svog stila, igraju jako brzo, imaju dosta 'fizike' na svim pozicijama. Važno je da mi mislimo o nama i tu euforiju koja se stvorila oko terena iskontrolišemo. Nije to lako. Uvek postoje različite metode i sa trenerove strane. Međutim, poraz kao poraz ovde nije opcija. A jedini način je da počneš da razmišljaš kao 'underdog'. Treba poštovati protivnika više nego inače bez obzira na to kako se zove", izjavio je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči utakmice sa Baskonijom.

"Ima individualnih i timskih razgovora. Uvek ističemo šta je nama važnije, čak i ako se desi poraz. Moramo da znamo šta da radimo čak iako se desi poraz", dodao je Obradović.

Trener Zvezde će na utakmici protiv Baskonije imati na raspolaganju kapitena Ognjena Dobrića i centra Uroša Plavšića, ali zbog povreda za "crveno-bele" neće igrati Devonte Grejem, Ajzea Kenan, Hasiel Rivero, Džoel Bolomboj i Tajson Karter.

"Blizu sam, jako sam blizu. Zato sam i trenirao naporno svih ovih dana. Preskočio sam utakmicu sa Ilirijom, iako sam bio zdrav za nju. Ali tako smo odlučili i bliži sam povratku u Evroligi. Sada sam zdrav, to je najbitnije. Tu sam šta god da treba. Krenuli smo loše, osećala se nervoza, ne mogu da kažem loša atmosfera, ali nije funkcionisalo kako smo zamislili. Krenulo je pobedom u Istanbulu, a onda sa Sašom smo napravili niz. Za sada sve funkcioniše kako treba, imamo protiv Baskonije priliku da je nastavimo", rekao je Dobrić.

Crvena zvezda je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležila tri pobede i dva poraza, dok Baskonija ima skor 0/5.

Autor: Jovana Nerić