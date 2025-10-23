Crvena zvezda večeras gostuje Bragi u trećem kolu Lige Evropa! Milojević: Oni su ekipa koja odlično menja formacije

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće večeras od 18.45 časova ekipi Brage u trećem kolu Lige Evrope.

Za "crveno-bele" na meču u Bragi neće igrati Aleksandar Katai.

"Imamo i povredu Omrija Glazera, koji se vratio sa reprezentativne pauze gde je imao dislokaciju prsta na šaci i to će zahtevati pauzu od pet do sedam dana. Takođe, imamo i Vladimira Lučića, koji je počeo da trenira posle Kruševca usled virusa. Rade Krunić je odigrao utakmicu protiv IMT posle 50 dana van stroja, tako da ni on u ovom momentu nije na sto odsto spremnosti, ali nam znači što je ovde sa nama. To je to što se tiče zdravstvenog biltena. Svi timovi u današnjem fudbalu teže da u toku utakmice se prilagode svom protivniku, ali i da sa druge strane koriste različite formacije, da li se u jednoj branite, a igrate u nekoj sasvim drugoj napadačkoj. Svakako treba obratiti pažnju na jedno i drugo, a kada trenirate pravite plan ka svojoj ekipi. U svakom slučaju Braga je jedna ekipa koja odlično menja formacije", rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči meča sa Bragom.

On je izjavio da svaka ekipa teži ka dobrom kolektivu.

"Trener protivničke ekipe ima svoje viđenje, a u svakom slučaju je prvi cilj da imate jak kolektiv unutar ekipe, pa tek onda kvalitet pojedinaca u njemu. Ne bih nešto drugačije prokomentarisao u vezi toga. Braga igra drugačije od Porta. Naravno, kao trener voleo bih da pružimo partiju kao što smo pružili protiv Porta. Imamo tu nadogradnju, mislim da što više utakmica budemo prolazili i igrali, da ćemo biti bolji. Tako da bih voleo u svakom slučaju da imam jednu ekipu koja će pokazati i više nego što je pokazala u Portu. Drugo su želje, ali igramo protiv kvalitetnog protivnika kao što je Braga", naveo je trener Zvezde.

"Videćemo, neki put zavisi dosta stvari i od samog protivnika. O Bragi smo pričali i pre nego što smo znali da ćemo igrati sa njima, pričali smo i o Ajaksu, ja volim da pričam sa igračima, da mi daju njihova iskustva iz klubova. Ostavio je Mateus veliki trag ovde, igrao je ovde više od deset godina, znači da je to velika privilegija, što pokazuje njegov kvalitet igrački i ljudski. Posebno za ovu utakmicu nismo pričali, ali smo pričali u superlativu ranije", dodao je Milojević.

Trener Zvezde je istakao da ima nedoumice oko startne postave.

"Imali smo igrače, kao što je Miloš Veljković, koji su došli sa malom povredom posle reprezentativne pauze. Videćemo za koje igrače ćemo se opredeliti. Za svaku ekipu je najbitniji rezultat, ali meni je najbitnije da damo sve od sebe, da se držimo plana za koji smo se dogovorili. Da kažemo, da damo poslednji atom snage na terenu. Ovo su utakmice gde ne treba pričati o tome, jer protiv ovakvih protivnika to je normalno da se desi. Voleo bih da izađemo hrabro, a rezultat će doći kao posledica dobre ili loše igre", rekao je Milojević.



Autor: Jovana Nerić