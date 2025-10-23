Ekspanzija sporta na Čukarici

Na Čukarici sport doživljava pravi zamah. Kroz brojne manifestacije, podršku mladim talentima i razvoj sportskih programa, ova beogradska opština sve više postaje prepoznatljiva kao centar zajedništva i sportskog duha.

Tokom vikenda na terenima FK Železnik odigran je prijateljski susret između domaćina i devojaka iz ŽFK Latica iz Leška, prvog i jedinog ženskog fudbalskog kluba sa Kosova i Metohije. Ovaj događaj imao je mnogo dublji značaj od sportskog takmičenja – pokazao je da sport može biti snažna platforma podrške, solidarnosti i zajedničkog identiteta.

„Železnik, Čukarica i grad Beograd tog dana su bili dom i pravi domaćini. Ovo je nastavak sportskih manifestacija po kojima je Čukarica u poslednje vreme postala prepoznatljiva. Uvek ćemo stajati iza ovakvih i sličnih događaja“, istakao je većnik za sport u GO Čukarica Đorđe Bulić.

Opština ujedno beleži sve veće uspehe i na polju vrhunskog sporta – atletičarka Angelina Topić, veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, kao i kik-bokserka Nevena Stefanović, svojim rezultatima potvrđuju da Čukarica ima čvrstu sportsku bazu i kvalitetne programe podrške.

„Sport u ovoj opštini nije samo stvar rezultata, već ulaganje u ljude, njihovo zdravlje i razvoj karaktera. Ulažući u sport, ulažemo u decu, njihovo zdravlje, karakter i u život kasnije. Sport mora biti prioritet svake lokalne samouprave, ne zbog rezultata, već zbog ljudi“, dodao je Bulić.

Čukarica najavljuje i novu, jedinstvenu sportsku manifestaciju koja će dodatno potvrditi njen status kao mesta gde sport povezuje generacije, promoviše prave vrednosti i inspiriše zajednicu.