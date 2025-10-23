AKTUELNO

Košarka

'SLIČNI SU KAO PROŠLE GODINE, BRZO REŠAVAJU NAPADE' Pokuševski zna šta može da se očekuje od Pariza, igrači Partizana ovo moraju da urade kako bi pobedili!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Izabranici Željka Obradovića sutra dočekuju Pariz u utakmici šestog kola Evrolige.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski je izjavio da Pariz "igra brzo i brzo rešava napade".

"Slični su kao prošle godine, igraju brzo i brzo rešavaju napade, po čemu su već prepoznatljivi. U odbrani su agresivni i često udvajaju. Moramo da budemo fokusirani i spremni na te stvari koje nas očekuju", rekao je Pokuševski.

I pored toga što crno-beli nisu kompletni, kladionice veruju u pobedu Partizana na ovom meču.

Kvota na Partizan iznosi 1,40 dok je na Pariz 2,85.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksej Pokuševski

#Evroliga

#KK Partizan

#Košarka

