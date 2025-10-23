'SLIČNI SU KAO PROŠLE GODINE, BRZO REŠAVAJU NAPADE' Pokuševski zna šta može da se očekuje od Pariza, igrači Partizana ovo moraju da urade kako bi pobedili!

Izabranici Željka Obradovića sutra dočekuju Pariz u utakmici šestog kola Evrolige.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski je izjavio da Pariz "igra brzo i brzo rešava napade".

"Slični su kao prošle godine, igraju brzo i brzo rešavaju napade, po čemu su već prepoznatljivi. U odbrani su agresivni i često udvajaju. Moramo da budemo fokusirani i spremni na te stvari koje nas očekuju", rekao je Pokuševski.

I pored toga što crno-beli nisu kompletni, kladionice veruju u pobedu Partizana na ovom meču.

Kvota na Partizan iznosi 1,40 dok je na Pariz 2,85.

Autor: Jovana Nerić