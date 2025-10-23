Izabranici Željka Obradovića sutra dočekuju Pariz u utakmici šestog kola Evrolige.
Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski je izjavio da Pariz "igra brzo i brzo rešava napade".
"Slični su kao prošle godine, igraju brzo i brzo rešavaju napade, po čemu su već prepoznatljivi. U odbrani su agresivni i često udvajaju. Moramo da budemo fokusirani i spremni na te stvari koje nas očekuju", rekao je Pokuševski.
I pored toga što crno-beli nisu kompletni, kladionice veruju u pobedu Partizana na ovom meču.
Kvota na Partizan iznosi 1,40 dok je na Pariz 2,85.
Autor: Jovana Nerić