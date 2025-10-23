POČINJE EVROPSKA BOKS REVOLUCIJA: BK Crvena zvezda spremna za EUBC Kup šampiona u Ložionici (FOTO)

Plej of EUBC Kupa šampiona u boksu kuca nam na vrata. Boje Srbije će u ovom evropskom klupskom takmičenju braniti BK Crvena zvezda, a pored našeg šampionskog za naslov najboljeg u Evropi boriće se bokserski klubovi: Panatenaikos (Grčka), Ostrava (Češka) i Pankration iz Moldavije.

Evropska boks revolucija počinje organizacijom evropskog klupskog Kupa šampiona, koji je pokrenut u 2025, a sama ideja rođena je na prijateljskom susretu dva bratska bokserka kluba na Kalemegdanu, između srpske Crvene zvezde i grčkog Olimpijakosa maja 2024.

Sada, godinu i po dana od spektakulrane boks manifestacije koja je održana na Kalemegdanu, imamo novu. Mečevi plej ofa EUBC Kupa šampiona biće održani u 31. oktobra, parovi će biti poznati dan ranije kada bude održan žeb. Meč finala, kao i borba za treće mesto zakazani su za 2. novembar 2025. sa početkom od 20:00 časova u kreativno-inovativnom i digitalnom centru u Beogradu, popularnoj “Ložionici”.

“EUBC Kup šampiona ima posebnu težinu, ne samo rezultatsku, već i to što ćemo ovaj boks spektakl održati na istorijskom mestu naše prestonice. “Ložionica” koja broji 100 godina i čiji put je tekao od železničke radionice do centra kreativne industrije, sada će u novom prostoru ugostiti i aktere plemenite veštine. Bivša okretnica parnih lokomotiva kod Mostarske petlje u Beogradu, sada je centar okupljanja 52 delatnosti koje spadaju u oblast kreativnih industrija u Srbiji, ali i sportskih dešavanja, premijeru će imati boks” – rekao je predsednik BK Crvena zvezda Vladan Miketić.

BK Crvena zvezda je u plej ofu evropskog Kupa šampiona za 2025. zahvaljujući svim rezultatima koje su ostvarili na domaćoj, regionalnoj i evropskoj sceni kroz bokserke i boksere koji su se borili na međunarodnim takmičenjima u 2024. i dosadašnjem delu tekuće sezone.

„Presudno za plasman u završnicu plej ofa EUBC Kupa šampiona za 2025. su svi rezultati koje ste ostvarili, koji se gledaju i sabiraju i kroz to se zapravo vidi i traži da jedan klub koji hoće da je u vrhu Evrope, da radi celu godinu punom parom i da je svako takmičenje važno i na vrhu prioriteta. Važna je konstantnost u radu, to dovodi do kvaliteta koji je neoboriv i to nam je uvek cilj. Kroz visok kvalitet naših boksera mi smo uvek jak rival koji može pobediti bilo koga. Poziv za sve navijače Zvezde, ali i poklonike boksa da dođu u „Ložionicu“ 31. oktobra, a zatim i 2. novembra da uživamo u sjajnim borbama i slavimo plemenitu veštinu koja se ovim takmičenjem vraća na velika vrata evropske boks scene“ – zaključio je predsednik BK Crvena zvezda Vladan Miketić.

