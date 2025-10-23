AKTUELNO

UZBUNA U PORTUGALU ZBOG DELIJA: Policija donela radikalnu odluku, ovu ZABRANU NIKO NIJE OČEKIVAO

Braga i Crvena zvezda večeras od 18.45 odigraće međusobni meč u 3. kolu Lige Evrope, a crveno-beli iz Beograda imaće podršku od oko 1.000 navijača, najviše - 1.500.

Policija u tom portugalskom gradu podigla je stepen opreza na mnogo viši nivo zbog dolaska gostiju iz Srbije, ali i drugih evropskih zemalja povodom utakmice. Naš reporter sa lica mesta javlja da su organi reda doneli odluku koja se neće dopasti "delijama". Naime, pre meča neće biti organizovanog okupljanja navijača srpskog kluba u centru grada, što je inače običaj i tradicija na gostovanjima.

Nakon okupljanja, obično, do stadiona se ide u korteu, što ovog puta zbog zabrane policije neće biti slučaj. Navijači Zvezde jutros su stigli u Portugal iz Beograda i zadržani su od strane policije u Portu, odakle će biti praćeni do stadiona u Bragi koja je udaljena 50 kilometara.

