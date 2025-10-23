AKTUELNO

KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE IMA NOVI ZADATAK: Marina Maljković više ne vodi Srbiju

Ova informacija prvo se pronela regionom, a Mozzart sport prenosi da mu je potvrđena istinitost te vesti.

Kako je potvrđeno Košarkaški savez opet mora da se baci na posao i pronađe novog selekotra ili selektorku, budući da Marina Maljković više neće predvoditi Srbiju.

Marina Maljković tako će završiti svoj drugi mandat na klupi reprezentacije, koju je prvo vodila prvo od 2011. do 2016. godine,a druga etapa trajala je od 2017. do 2025. godine.

Sa Srbijom je osvojila dva evropska zlata (2025, 2021), olimpijsku bronzu (2016), evropsku bronzu (2019), na OI u Tokiju sa košarkašicama je zauzela 4. mesto, dok su na SP 2022. godine u Sidneju bile šeste.

Isti plasman zauzet je i na OI u Parizu prošle godine, a poslednje takmičenje sa nacionalnim timom bio je Evrobasket 2025, gde je Srbija takmičenje završila u grupnoj fazi bez pobede i kao 13. u konačnom poretku reprezentacija u Evropi.

Marina Maljković trenutno je trener ŽKK Crvena zvezda.

