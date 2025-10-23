Evroliga se oglasila zbog najnovijeg Zvezdinog pojačanja, ovo govori kakva bomba stiže u Beograd! (FOTO)

Američki košarkaš Džered Batler novi je igrač Crvene zvezde, saopštili su iz kluba rano ujutru, što predstavlja veliko pojačanje za tim sa Malog Kalemegdana!

Kako se navodilo poslednjih dana, Olimpijakos je bio najveći favorit za njegov potpis, ali je Zvezda bila uporna i na kraju uspela da dođe do velikog transfera.

- Bivši član Filadelfije i nekadašnji šampion NCAA sa Bejlorom, potpisao je u četvrtak u jutarnjim časovima ugovor sa Crvenom zvezdom, i donosi crveno-belima brojne kvalitete na pozicijama organizatora igre i beka šutera koje su trenutno oslabljene odsustvom brojnih igrača zbog povreda. Džereda Batlera koji ima 25 godina i visok je 191 centimetar, na NBA draftu 2021. godine izabrali su Nju Orleans Pelikansi. Prethodno je imao sjajnu koledž karijeru i šampion je NCAA sa ekipom Bejlora. Do sada je odigrao 148 utakmica u NBA ligi, sa prosekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija, nastupajući za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadelfiju. Upravo iz najbolje NBA sezone koju je imao u dresu Siksersa (u 28 utakmica prosečno je beležio 12 poena i 5 asistencija) stiže u Beograd gde će pošto prođe lekarske preglede potpisati ugovor - saopštili su iz kluba.

Sada se oglasila i Evroliga, koja nije sakrila oduševljenje za ovaj transfer i što će Batler biti u elitnom takmičenju.

- Velike vesti stižu iz Breograda - napisala je Evroliga.



Autor: Jovana Nerić