VELIKA TRAGEDIJA! Jedan od najpoznatijih šahista današnjice pronađen mrtav - Sumnja se na samoubistvo?!

Šahovski svet potresla je vest o iznenadnoj smrti američkog velemajstora Danijela Narodickog, koji je preminuo u 30. godini života.

Prema prvim informacijama iz policijskih izvora, slučaj se vodi kao moguće samoubistvo ili predoziranje narkoticima, a istraga je još uvek u toku.

Kako prenosi "The Post", pripadnici Policijske uprave Šarlot-Meklenburg odazvali su se na poziv u Narodickijev dom u južnom delu Šarlota u nedelju uveče, tačno u 19:11 časova.

- Po dolasku, zatečeno je beživotno lice koje je kasnije proglašeno mrtvim od strane hitne pomoći - stoji u izveštaju.

Tragičnu vest potvrdio je Šahovski centar Šarlot, uz zvanično saopštenje porodice:

- Sa velikom tugom delimo vest o iznenadnoj smrti Danijela Narodickog.

Danijel je bio talentovani šahista, komentator i edukator, kao i dragocen član šahovske zajednice, kojeg su voleli i poštovali ljubitelji i igrači šaha širom sveta. Bio je i voljeni sin i brat, kao i odan prijatelj mnogima.

Autor: D.Bošković