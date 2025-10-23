ZVEZDA IZGUBILA U PORTUGALIJI: Crveno-beli nemoćni protiv Brage, izgubili i Marka Arnautovića

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su drugi poraz u Ligi Evrope. Crveno-beli su u utakmici 3. kola poraženi u Bragi rezultatom 2:0 (1:0) i ostali na jednom osvojenom bodu.

Golove za Bragu su postigli Fran Navaro u 22. minutu i Mario Dorgeleš u 72. minutu.

Portugalski tim je osvojio maksimalnih devet bodova.

U narednom kolu 6. novembra Crvena zvezda dočekuje Lil.

Crveno-beli su prikazali više nego bledu partiju na stadionu "Munisipal", poznatijem kao "Kamenolom".

Zvezda je samo u uvodnim minutama bila opasna po gol Brage. Radonjić je u 3. minutu šutirao iskosa sa desne strane, ali pravo u golmana Horničeka.

Praktično, to je bila i najbolja šansa za goste.

Braga je oba svoja pogotka postigla posle grubih grešaka igrača Zvezde, koji su gubili loptu na svojoj polovini terena. U prvom slučaju je to bilo Radonjić, a u drugom Duarte i Milson.

Da ovo veče ima prizvuk horora, Zvezda je ostala bez Marka Arnautovića. Napadač Crvene zvezde je u 31. minutu zadobio povredu posle sudara sa Lagerbjelkeom, a potom završio meč.

90' Izmena u Bragi

Žoao Aragao menja Rikarda Hortu.

85' Au, kakav promašaj Brage

Dorkeleš je mogao da se proslavi, ali je promašio prazan gol sa 7-8 metara.

81' Dvostruka izmena u Crvenoj zvezdi

Izašli su Rade Krunić i Mirko Ivanić, a ušli Luka Zarić i Mahmudu Badžo

78' Dvostruka izmena u Bragi

Izašli su Gabri Martinez i Žoao Mutinjo, a ušli Janis Da Roha i Dijego Rodrigez.

77' Ivanić šutira

Jedna od retkih šansi za Zvezdu, Ivanić je šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali slabo za golmana Horničeka.

72' GOOOL! Mario Dorgeleš 2:0

Fudbaler koji je ušao pre koji minut duplirao je vođstvo Brage.Nemočna Zvezda je ponovo izgubila loptu na svojoj polovini terena.Rikardo Horta je ubacio po zemlji sa leve strane, a Dorgeleš poslao loptu u mrežu.

66' Dvostruka izmena u Bragi

Rodrigo Zalazar i strelac Fran Navaro su završili ovaj meč.

Ušli su Mario Dorgeles i Pau Viktor.

64' Tiknizjanov šut jedva ukroćen

Levi bek Zvezde je uputio snažan i precizan šut u donji levi ugao golmana Horničeka, ali je čuvar mreže Brage bio koncentrisan.

61' Dvostruka izmena u Zvezdi

Izašli su Nemanja Radonjić i Vasilije Kostov, ušli Felisio Milson i Timi Maks Elšnik.

56' Nije prošla akcija Zvezde

Kombinovali su Ivanić i Radonjić na ivici šesnaesterca Brage, međutim poslednji pas nije prošao.

47' Skraćeni korner za domaći tim

Leonardo je izveo udarac, Gorbi je šutirao, ali pored gola.

46' Korner za Zvezdu

Duarte je iznudio udarac iz ugla.

Posle kornera nije bilo opasnosti po gol Brage.

Počelo je drugo poluvreme

Nema izmena u poluvremenu.

Završeno je horor poluvreme Zvezde u Bragi

Crveno-beli su jeftino primili gol, a ostali su i bez Marka Arnautovića.

45+2' Žuti karton za Ivanića

Kapiten Crvene zvezde je startom s leđa zaustavio kontru Brage i faulirao Gabrija Martineza.

37' Duarte menja Arnautovića

Veliki peh za crveno-bele. Arnautović zbog povrede butnog mišića nije mogao da nastavi utakmicu, ušao je Bruno Duarte.

33' Veliki peh za Zvezdu

Marko Arnautović je dobio žestok udarac.

Ne izgleda dobro, izveden je sa terena hramljući.

22' GOOOL! Fran Navaro 1:0

Ipak, da sačekamo odluku VAR-a, pošto je bilo sporno dodavanje pre gola.

VAR je potvrdio gol.

Radonjić je pogrešio na svojoj polovini terena, izgubio je loptu a u nastavku akcije Braga je postigla gol. Potom je i Učena pogrešio, pošto je dodao loptu domaćim fudbalerima.

19' Velika prilika za Arnautovića

Arnautović je primio loptu u kaznenom prostoru Brage, ali je nije zahvatio na pravi način.

8' Zalazar šutira

Napad Brage je tekao po desnoj strani, Gabri je ubacio loptu u sredinu, Zalazar šutirao, ali je izblokiran.

6' Prva naznaka opasnosti po Zvezdu

Braga je krenula nešto obazrivije.

Prvu iole krštenu akciju su izveli u šestom minutu, ipak Rodrigao je osetio kuda vodi napad Brage, pa je na vreme istrčao i sprečio akciju kroz sredinu.

3' Radonjić u velikoj prilici

Prva velika šansa na meču, Radonjić je dobio loptu, uleteo u kazneni prostor iskosa sa desne strane, ali je golman Horniček zaustavio njegov šut.

Počela je utakmica

Braga se zahvalila Mateusu

Golman Crvene zvezde Mateus stigao je na stadion "Rajko Mitić" upravo iz Brage.

Portugalski klub, u kome je boravio 11 godina, zahvalio mu se darivanjem dresa sa brojem 372 - brojem utakmica koliko je odigrao za klub.

Delije stigle na stadion

"Delije" su sat vremena uoči utakmice ušle na stadion "Munisipal" i zauzele mesto u delu tribine predviđenom za gostujuće navijače.

Fudbaleri Crvene zvezde imaće u Bragi podršku nekoliko stotina navijača.

"Miljanovo pravilo" na delu Šalio se trener Crvene zvezde Vladan Milojević dan pre meča i pomenuo "Miljanovo pravilo". Tačnije, da igrač koji dođe na konferenciju za medije, bude starter na meču koji sledi. Shodno tom nepisanom pravilu, u timu je od starta Rikardo, a nema Veljkovića. Postojale su dileme i da li će startovati Krunić ili Elšnik, odnosno Radonjić ili Zarić.

Sastavi

BRAGA - CRVENA ZVEZDA

Stadion: Munisipal

Sudija: Espen Eskas (Norveška)

BRAGA: Horniček - Viktor Gomez, Lagerbek, Areh-Mbi, Lelo - Gorbi, Mutinjo, Zalazar - Gabri Martinez, Navaro, Rikardo Horta.Trener: Karlos Visens

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Učena, Rodrigao, Tiknizjan - Handel, Krunić - Radonjić, Kostov, Ivanić - Arnautović. Trener: Vladan Milojević.

Autor: A.A.