ŽELJKO OBRADOVIĆ PRED PARIZ: Svesni smo situacije u kojoj se nalazimo, aktivni smo na tržištu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je u Beogradu da su svi u klubu svesni situacije u kojoj se njegov tim nalazi i dodao je beogradski klub aktivan na tržištu.

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Pariza u šestom kolu Evrolige.

Obradović na ovoj utakmici neći moći da računa na Šejka Miltona i Karlika Džonsa.

"Mi smo svesni situacije u kojoj se nalazimo, znamo da nam nedostaju ta dva igrača. Čak smo imali i problem, Mika Murinen je dobio udarac i poslednja dva treninga nije odradio. Bez obzira na to, radili smo na način koji je jedini moguć, da pripremimo utakmicu i damo najviše što možemo", rekao je Obradović u obraćanju novinarima.

Košarkaši Partizana i Pariza su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležili po tri pobede i dva poraza.

"Igraćemo protiv tima koji igra slično kao i prošle godine, bez obzira što su promenili roster i trenera. Veoma je sličan način, u smislu da igraju strašno agresivno, presing po celom terenu i udvajaju. Što se tiče napada, dva glavna plejmejkera su oni koji su najbitniji u timu, posle toga svi idu na ofanzivan skok. Ne jedan, dva, nego četiri igrača i posle osvojene lopte odmah ide šut za tri poena. Po brojju tih šuteva su prvi u Evroligi, a imaju čak 85 poseda po utakmici koje im donosi ofanzivan skok. To je plan, a koliko ćemo ga ostvariti, ostaje da se vidimo", istakao je Obradović.

"Situacija je ista kao što je i bila. Što se tiče visokog igrača, i dalje smo zainteresovani. Ovo što se desilo sa Karlikom, a pre toga sa Miltonom, dovelo nas je do toga da tražimo i na toj poziciji igrača", dodao je trener Partizana.

On je ponovio da Milton neće igrati protiv Pariza.

"Milton izgleda sve bolje. Sigurno neće igrati sutra. Videćemo kako će se osećati posle nedelje i na osnovu toga ćemo doneti odluku za dalje utakmice", naveo je Obradović.

Trener Partizana je demantovao da postoji mogućnost da "crno-beli" vrate Ifea Lundberga.

"Ja tu opciju nikada nisam uopšte ni razmatrao. Ne verujem ni niko u klubu. Doneta je odluka još letos, ali da se ne vraćam na to", istakao je trener Partizana.

Obradović je naveo da ne želi da priča o pojačanjima, koja su angažovali drugi klubovi.

"Ne zanima me ko je šta radio. Pričam samo o Partizanu, dao sam vam konkretan odgovor. Na tržištu smo i ako nađemo nešto konkretno što mislimo da je interesantno za nas, probaćemo da dovedemo", naglasio je Obradović.

On je rekao da je Murinen neizvestan za sutrašnji meč.

"Radio je isključivo 5 na 0. Ima bol u prstu, bandažiran je, videćemo kako će se osećati sutra ujutru. Sa njim bismo imali 12 igrača, uključujući i malog Miljenovića. Ali videćemo", zaključio je Obradović.

Autor: Jovana Nerić