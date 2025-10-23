AKTUELNO

NESTVARNE SCENE U HRVATSKOJ! Prekinuta utakmica Rijeka - Sparta Prag! Pogledajte fotografiju sa lica mesta, uslovi za igru ne postoje! (FOTO)

Duel trećeg kola Lige konferencija između Rijeke i Sparte iz Praga na stadionu "Rujevica" morao je da bude prekinut zbog snažnog nevremena koje je pogodilo hrvatsku obalu.

Nebo se otvorilo, kiša je u roku od nekoliko minuta pretvorila teren u bazen, pa je engleski sudija Robert Džons odlučio da prekine utakmicu jer više nije bilo uslova za igru.

Igralo se samo do 13. minuta kada je vetar počeo da duva sve jače, a fudbaleri su brzo napustili teren i otišli u svlačionice. Za sada se ne zna da li će se meč nastaviti tokom večeri.

Radnici na stadionu pokušali su da očiste teren od vode, dok je Džons ponovo izašao da proceni situaciju. Nažalost, kiša nije stala, pa je sve izvesnije da se fudbal večeras u Rijeci više neće igrati.

