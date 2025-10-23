AKTUELNO

Košarka

CRVENA ZVEZDA - BASKONIJA: Crveno-beli u paklu Arene za četvrtu u nizu, gosti žele prvenac u Beogradu!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Beta/Marko Metlaš ||

Košarkaši Crvene zvezde dočekuje Baskoniju u utakmici 6. kola Evrolige.

Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 21 čas.

Zvezda u seriji, Baskonija bez pobede

Crveno-beli su nakon dva vezana poraza na startu protiv Armanija i Bajerna i smene trenera Janisa Sferopulosa, drastično podigli formu i zabeležili tri uzastopne pobede protiv Fenerbahčea, Žalgirisa i Reala.

Sa druge strane Baskonija još uvek ne zna za trijumf, a poslednji poraz doživela je na svom terenu od drugog srpskog predstavnika Partizana.

Autor: A.A.

#Baskonija

#KK Crvena zvezda

#Košarka

#Utakmica

#arena

#košarkaši

POVEZANE VESTI

Košarka

ZVEZDA SILNOM ODBRANOM NASTAVILA POBEDNIČKI NIZ U EVROLIGI: Crveno-beli nakon preokreta i pravog rata u paklu Arene slomili žilavi Pariz

Košarka

ZVEZDA NA PRVOM OD DVA VEZANA GOSTOVANJA: Crveno-beli protiv Asvela u Lionu žele treću uzastopnu pobedu!

Košarka

PARTIZAN SRUŠIO BASKONIJU U PAKLU ARENE: Crno-beli na krilima Kabokla i Kaminskog savladali velikog rivala u borbi za top 10!

Košarka

ZVEZDA STOTKOM RAZBIJENA U LIONU: Crveno-beli poraženi od Asvela i ponovo napravili korak unazad u borbi za plej-of

Košarka

SFEROPULOS SE OGLASIO O ODLASKU ČOVIĆA IZ ZVEZDE: Evo šta je Grk rekao nakon što je dugodišnji prvi čovek crveno-belih napustio klub!

Košarka

PRVE REČI OBRADOVIĆA POSLE POBEDE REALA U PAKLU ARENE: Bilo je neverovatno