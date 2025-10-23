CRVENA ZVEZDA - BASKONIJA: Crveno-beli u paklu Arene za četvrtu u nizu, gosti žele prvenac u Beogradu!

Košarkaši Crvene zvezde dočekuje Baskoniju u utakmici 6. kola Evrolige.
Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 21 čas.
Zvezda u seriji, Baskonija bez pobede
Crveno-beli su nakon dva vezana poraza na startu protiv Armanija i Bajerna i smene trenera Janisa Sferopulosa, drastično podigli formu i zabeležili tri uzastopne pobede protiv Fenerbahčea, Žalgirisa i Reala.
Sa druge strane Baskonija još uvek ne zna za trijumf, a poslednji poraz doživela je na svom terenu od drugog srpskog predstavnika Partizana.
Autor: A.A.