ZVEZDA ODBRANOM ZGROMILA BASKONIJU ZA ČETVRTU POBEDU U NIZU: Crveno-beli se mučili, pa oduvali rivala u paklu Arene!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Baskoniju rezultatom 90:72 u utakmici 6. kola Evrolige.

Zvezda je tako zabeležila i četvrtu uzastopnu pobedu i sada je na skoru 4-2 uoči novog duplog kola iduće nedelje.

Crveno-beli najpre u utorak dočekuju Asvel, a dva dana kasnije gostuju Makabiju, takođe u Beogradu.

Baskonija je upisala i šesti poraz u elitnom takmičenju.

Zvezda je bila favorit u oči ovog duela, ali u prvom poluvremenu to baš nije izgledalo tako. Crveno-beli su nakon odličnog starta potpuno stali i Baskonija se brzo vratila u meč. Zvezda je bila previše meka u napadu, a i dozvoljavala previše lakih poena gostiju. Ekipe su se smenjivale u vođstvu,

a na odmor se otišlo sa rezultatom 40:43.

U nastavku potpuna druga slika, Zvezda je zategla odbranu i potpuno razbila Baskoniju u trećoj deonici rezultatom 32:14, stekla 14 poena prednosti i faktički prelomila meč.

U poslednjoj deonici Zvezda je dokusirala grogirane goste, koji su se potpuno predali.

Najefikasniji kod Zvezde bio je Kodi Miler Mekintajer sa 20 poena, pratio ga je Nvora sa 19 poena, dok je Kalinić upisao 12.

Kod Baskonije istakao se Luvavu koji je sa 24 poenabio najefikasniji akter meča. Dijalo je dodao 12.



39. minut -88:72

Miljenović polovičan sa penala. Fantastična asistencija Davidovca i zakucavanje Momekea



38. minut - 85:67

Miljenović je dobio šansu i na najbolji način je iskoristio svojim prvim poenima na meču.



37. minut - 83:67

Odgovara Mekintajer istom merom, Njegov 20 poen. Najefikasniji igrač Zvezde na ovom meču.

36. minut - 80:67

Fantastični Luvavu, najbolji igrač gostiju, trojka za njegov 24 poen.



35. minut - 80:63

Jago pogađa nakon floutera, čini se da je ovde sve jasno.



33. minut - 77:62

Mekintajer poentira uz faul, Zvezda na +15.



32. minut - 74:62

Kalinić pogađa na asistenciju Nvore. Simons uzvraća ispod ruke.

Kraj treće četvrtine - 72:58

Fantastična treća četvrtine crveno-belih. Sjajnom odbranom Zvezda je potpuno preokrenula rezultat, Jago trojkom i Mekintajer sa penala zatvararaju ovu deonicu.

28. minut - 66:56

Ne predaje se Baskonija, gosti vezuju četiri poena. Kalinić sa penala prekida nalet.

27. minut - 64:52

Velika nervoza u Areni, meć je na kratko prekinut , nakon toga nova serija crveno-belih Moneke pogađa sa linije penala, a potom Nvora iz kontre za novu maksimalnu prednost crveno- belih

25. minut - 60:52

Kodi Miler Mekintajer vezuje 5 poena, za maksimalnih +8 za Zvezdu. Trener Baskonije traži tajm-aut.

24. minut - 55:52

Zvezda je zategla odbranu i napravila seriju 8:0. Motenujas je vezao četiri poena. U igri je i Ognjen Dobrić koji se oporavio od povrede koji je pogodio za vođstvo.

23. minut - 47:50

Nvora trojkom donosi izjednačenje za erupciju u hali,ali Baskonija ponovo ima odgovor.

22. minut - 42:47

Nova mini serija Baskonije za +5

21. minut - 42:43

Motenujas nakon lepe akcije polaganjem otvara drugo poluvreme.

Kraj prvog poluvremena - 40:43

Krenuo je šut Baskoniju, Moneke uzvraća iz reketa. Zvezda nije iskoristila poslednji napad u prvom poluvremenu. Gosti sa minimalnom prednošću idu na odmor.

19. minut - 36:40

Moneke zakucava, ali potom nova trojka za goste, raspoloženi Luvavu, njegova već treća.

18. minut - 34:37

Kalinić trojkom odgovara na trojku Baskonije.

17. minut - 31:34

Spanjolo kažjava novu grešku Zvezde. Nvora pogađa za tri potom, njegov 11 poen.

16. minut - 28:32

Nakon promašaja Odželeja, Dijalo pogađa iz kontre. Obradović nema kud, traži tajm -aut.

15. minut - 28:30

Kalinić pogađa sa distance. Nakon ukradene lopte Nvora promašuje otvorenu trojku za novo vođstvo crveno-belih.

14. minut - 26:30

Simons trojkom ponovo donosi vođstvo Baskoniji, Dijalo nakon banane Monekeu iz kontre donosi gostima +4.

13.minut - 26:25

Nakon tajm-auta Baskonije gosti poentiraju preko Luvavua. Zvezda promašuje dva vezana napada.

12. minut

Jago trojkom vođstvo Zvezdi, a onda Mekintajer krade loptu i lako poentira za euforiju u Areni

11. minut

Nouel trojkom donosi prvo vođstvo Baskoniji

Kraj prve četvrtine - 21:20 Davidovac konačno prekida žute minute Zvezde, ali Luvavu trojkom stavlja tačku na prvu deonicu.

9. minut

Kriza u igri Zvezde, crveno-beli bez poena već puna tri minuta

7. minut

Period bolje igre Baskonije, Luvavu lepo poentira.

5. minut

Mini serija Baskonije od četiri poena, Kalinić je prekida trojkom.

4. minut

Diuf pogađa uz malo sreće, a onda Nvora nakon nove sjajne akcije poentira iz reketa.

3. minut

Moneke pogađa nakon odlične timske akcije. Mekintajer raspoložen druga trojka i to od table

2. minut

Mekintajer postiže prvu trojku na meču, dobar start Zvezde. Nouel postiže prve poene za Baskoniju.

1. minut - 2:0

Nvora postiže prve poene na meču.

Zvezda u seriji, Baskonija bez pobede

Crveno-beli su nakon dva vezana poraza na startu protiv Armanija i Bajerna i smene trenera Janisa Sferopulosa, drastično podigli formu i zabeležili tri uzastopne pobede protiv Fenerbahčea, Žalgirisa i Reala.

Sa druge strane Baskonija još uvek ne zna za trijumf, a poslednji poraz doživela je na svom terenu od drugog srpskog predstavnika Partizana.

Autor: A.A.