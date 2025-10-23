'DONOSILI SMO LOŠE ODLUKE...' Milojević posle poraza od Brage govorio i o povredi Arnautovića

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Brage sa 0:2 u grupnoj fazi Lige Evrope.

Trener crveno-belih Vladan Milojević izneo je prve utiske posle poraza.

"Očigledno je da je Braga sa takvim stilom igre, kontolisali sve od početka, pravili su nam problem, Nismo imali agresiju, nismo to ni mogli na malom prostoru. Probali smo da izađemo visoko, ali čim vrtimo lotpu nazad, oni imaju brze igrače. Donosili smo loše odluke, mislim da je to ključno. Gubili smo mnogo duela, ako želite nešto, morate da bude u egalu sa njima. prvili smo prvi gol iz gubljene lopte, kod drugog dve tri izgubljene, a Braga je ekipa koja to kažnjava", rekao je Milojević.

Na pitanje o povredi Marka Arnautovića je odgovorio:

"Ne znamo šta je videćemo u svlačionici. Nadamo se da nije ništa ozbiljno", naglasio je trener crveno-belih.

Crvena zvezda zauzima 30. mesto na tabeli sa jednim bodom, dok je Braga prva sa devet bodova.

Beogradski crveno-beli će utakmicu narednog kola odigrati 6. novembra, kad će dočekati Lil, dok će Braga istog dana biti domaćin protiv Genka.

Autor: A.A.