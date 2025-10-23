AKTUELNO

Ostali sportovi

Još jedna senzacija u svetu tenisa, osvojio trofej posle 882 dana, pa se obrukao i odmah ispao!

Foto: Tanjug AP/Ng Han Guan

Ruski teniser Danil Medvedev definitivno ne može da pronađe svoj ritam i igru kakvu je prikazivao pre nekoliko godina. Gotovo da je postalo uobičajeno da ispada u uvodnim kolima, a tako je bilo i u Beču, pošto je položio koplje pred Korentinom Muteom iz Francuske - 2:0, po setovima 7:6, 6:4.

Odmah je na početku uzeo meru ruskom teniseru, uzeo brejk i poveo sa 1:0. Danil Medvedev je uzvratio u osmom gemu posle velike borbe i tri prilike za brejk. Ipak, u taj-brejku je Mute bio bolji i slavio sa 7:3.


Drugi set nam je doneo čak pet brejkova, prvi je bio delo Medvedeva, da bi već u narednom uzvratio Mute. Posle je Francuz uzeo još jednom servis protivniku, ali ri-brejk napravio Medevedev. I kada se mislilo da će se ponovo voditi borba do taj-brejk, bez izgubljenog poena je odizeo servis Korentin Mute i došao do velike pobede nad 14. teniserom sveta.


Tako je Medvedev posle uspeha i titule nakon 882 dana u Kazahstanu, ponovo brzo završio epizodu na turniru na kojem učestvuje, ovoga puta u Beču.

Autor: D.Bošković

#Danil Medvedev

#Tenis

#ispadanje

#senzacija

