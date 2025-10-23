PRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA POSLE POBEDE ZVEZDE: Nismo bili onakvi kakvi želimo da budemo...

Košarkaši Crvene zvezde slavlli su nad Baskonijom sa 90:72 u meču šestog kola Evrolige.

Trener crveno-belog tima Saša Obradović izneo je prve utiske posle meča.

"Podigli smo agresivnost. Hteli smo da pobedimo i da igramo. Nismo bili onakvi kakvi želimo da budemo ako hoćemo da pobeđujemo. Dobro je što smo pobedili i da naučimo iz pobede na našim greškama. Ovako kako smo igrali prvo poluvreme ne treba da se ponavlja. Podigli smo agresivnost, defanzivni bili u napadu dobili opcije. To nam je dalo samopouzdanje. "Još je rano za hemiju. Kako bude išlo vreme i kako budemo igrali više utakmica, hemija će biti bolja", rekao je Obradović.

Zvezda ima skor od četiri pobede i dva poraza u Evroligi, dok Baskonija na poslednjem, 20. mestu ima svih šest poraza.

U sledećem kolu Evrolige dočekuje Asvel, a Baskonija na svom terenu igra protiv Dubaija.

Autor: D.Bošković