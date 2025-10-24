AKTUELNO

Košarka

LOŠE VESTI ZA JOKIĆA! POČELO JE KATASTROFALNO! Promašio šut za pobedu, postao tragičar Nagetsa, a sada i ovo: Ovakvom startu sezone Srbin se nije nadao

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Svi su sa nestrpljenjem čekali početak nove NBA sezone i Nikolu Jokića na terenu, ali je start bio veoma loš za srpskog centra.

I pored tripl-dabla (21 poen, 13 skokova i deset asistencija), Jokić je odigrao ispod svog nivoa protiv Golden Stejt Voriorsa, promašio je i šut za pobedu pri rezultatu 120:120, a Denver Nagetsi su poraženi posle produžetka sa 137:131.

Kada smo pomislili da ne može gore - stigle su nove loše vesti za Jokića.

Pored toga što je katastrofalno počela sezona za Denver Nagetse, ništa bolje nije startovala ni MVP trka za Nikolu Jokića, pošto je njegov glavni rival iz prošle sezone, Šej Gildžes-Aleksander, odigrao brutalan meč.

Oklahoma Siti Tanderi savladali su Indijana Pejserse u gostima sa 141:135 posle dva produžetka, a Gildžes-Aleksander meč je završio sa nestvarnih 55 poena, osam skokova i pet asistencija.

U potpunosti je Kanađanin obeležio ovaj meč, te je najavio da je formu iz prethodne sezone rešen da zadrži i ove, te da će Jokić morati daleko bolje ukoliko želi da se bori za MVP trofej.

Pored Gildžes-Aleksandera, u timu Oklahome istakli su se i Mičel sa 26, odnosno Vigins sa 23 poena, dok su kod Indijane bolji od ostalih bili Maturin sa 36 i Sijakam sa 32 poena.

Pogledajte detalje sa ovog meča:

Autor: S.M.

#Nikola Jokić

#nagetsi

#početak

#promašaj

#sezona

POVEZANE VESTI

Košarka

'AJKULE SU POČELE DA KRUŽE OKO NIKOLE JOKIĆA' Panika u Denveru pred novu sezonu, svi čekaju potez Srbina

Košarka

JOKIĆ RPVI PUT ISTRČAO NA PARKET POSLE DEBAKLA SRBIJE NA EUROBASKETU! Srbin odigrao prvi meč za Nagetse nakon pauze - Denver izgubio, Džoker se tek za

Košarka

Crno veče za Nikolu Jokića i Denver: Katastrofalni na startu NBA sezone, Oklahoma ih je pregazila

Društvo

Željko Mitrović objavio SJAJNE VESTI! Počela sa radom NARODNA TV, oduševiće vas svojim sadržajem, a kompletan programski koncept počinje od OVOG DATUM

Košarka

Stajling Nikole Jokića na otvaranju NBA o kom će biti priče: Kežualno izdanje, a tu je i prepoznatljiva brada

Košarka

Kakvi komplimenti za Jokića: Legenda NBA Nikolu poredi sa predsednicima Amerike!