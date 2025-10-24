AKTUELNO

Košarka

JOKIĆ NA STUBU SRAMA: Promašio pobedu, pa pustio Karija – navijači besni!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Nikola Jokić našao se pod lavinom kritika nakon poraza Denver Nagetsa od Golden Stejt Voriorsa (137:131) u produžetku.

Iako je ostvario tripl-dabl – 21 poen, 13 skokova i 10 asistencija – navijači su mu zamerili promašaj šuta za pobedu u poslednjoj sekundi.

Posebno ih je razbesneo trenutak kada je u finišu produžetka „pustio“ Stefa Karija da neometano poentira, što su mnogi protumačili kao odustajanje od tima. Na društvenim mrežama osvanuli su komentari da je „izdao saigrače“, dok su drugi ismevali njegov izgled i formu.

Da li je Jokić zaista podbacio – ili je samo imao loše veče?

Autor: Dalibor Stankov

