Marina Maljković nije više selektorka košarkašica Srbije

Košarkaški savez Srbije (KSS) saopštio je danas da je sporazumno raskinuo ugovor sa selektorkom ženske reprezentacije Srbije Marinom Maljković.

Kako se navodi na sajtu KSS, posle 14 godina saradnje, uz jednogodišnju pauzu 2017, Maljković više neće voditi košarkašice Srbije.

Maljković je izjavila da je vreme da se ukaže šansa novim ljudima koji će započeti ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

"Nisam pretplaćena na mesto selektorke košarkašica Srbije. Svoje znanje i energiju trenutno maksimalno usmeravam na građenje jakog srpskog kluba u evropskoj konkurenciji, koji treba da predstavljaju potporu naše reprezentacije u narednim godinama. Već se vidno oseća poboljšanje kvaliteta takmičenja u nacionalnoj ligi iz kojeg će izaći nove igračice za reprezentaciju i nadam se da će se taj rast nastaviti", rekla je Maljković.

Ona je zahvalila KSS-u, saradnicima i košarkašicama na, kako je navela, uspešnoj saradnji i poželela mnogo uspeha reprezentaciji Srbije u daljim takmičenjima.

Predsednik KSS Nebojša Čović rekao je da je Maljković simbol ženske košarke u Srbiji.

"Svakako da nije prijatna vest kada vam simbol ženske košarke u našoj zemlji kaže da odlazi sa mesta selektorke. Trenutna situacija nalaže da pored muške, koju je preuzeo Dušan Alimpijević, imamo novo lice i na poziciji selektora ženske reprezentacije. Okrećemo novi list, ulazimo u novi ciklus kvalifikacija i u narednom periodu ćemo odlučiti o tome ko će biti Marinin naslednik. Marini se zahvaljujemo na iskrenom i poštenom odnosu, a pre svega na svim uspesima i medaljama koje je donela našoj zemlji i našem Savezu", poručio je Čović.

Maljković je na klupu seniorske ženske košarkaške reprezentacije Srbije došla 2011. godine, a dva puta je vodila selekciju do zlatne medalje na prvenstvima Evrope.

"Sa nacionalnim timom nastupala je tri puta na Olimpijskim igrama, dva puta na svetskim prvenstvima i šest puta na Evropskim prvenstvima, a sa 11 velikih takmičenja donela je dva evropska zlata 2015. i 2021, olimpijsku bronzu 2016. i evropsku bronzu 2019. godine, imala je dva četvrta mesta na Evrobasketu 2013. i Olimpijskim igrama 2021, dva peta mesta na Olimpijskim igrama 2024. i Evrobasketu 2023. i na Svetskim prvenstvima jedno šesto mesto 2022", saopštio je KSS.

Košarkašice Srbije će u novembru i martu učestvovati u pretkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Srbija će 12. novembra gostovati na Islandu, a tri dana kasnije će u Beogradu dočekati reprezentaciju Portugala.