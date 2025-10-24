Ovo se nije dogodilo nikada u istoriji tenisa i to u gradu Rodžera Federara!

Čudan dan u Bazelu definitivno nije doneo zadovoljstvo ljubiteljima tenisa. Osim Beča, gde je Janik Siner nastavio put ka odbrani titule, u Bazelu smo ispratili samo jedan kompletan meč, uz čak tri predaje u četvrtfinalu. Nešto što se ne pameti u teniskoj istoriji...

Dan je započet povlačenjem Feliksa Ože-Alijasima protiv Haumea Munara. Odmah pošto je Španac osvojio prvi set sa 6:3, Kanađanin je prišao sudiji i rivalu i odlučio da se povuče zbog problema sa leđima.

Koš jedan Kanađanin se povukao u sledećem susretu, ali u trećem setu duela protiv Žoaa Fonseke iz Brazila. Denis Šapovalov je osvojio prvi set sa 6:3, drugi izgubio istim rezultatom, a pri rezultatu 4:1, povukao se i Fonseka će igrati za finaleprotiv Munara.

Treći meč je komletiran, pošto je Igo Amber porazio Rajlija Opelku 7:6, 6:4, a Francuz će igrati protiv Španca Alehandra Davidoviča-Fokine u subotu u polufinalu.

Njemu je u poslednjem duelu dana i četvrtfinala predao Kasper Rud posle izgbuljenog taj-brejka prvog seta. Neverovatne stvari dogodile su se u gradu velikog Rodžera Federera.

Autor: A.A.