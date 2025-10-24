PARIZ ŠOKIRAO PARTIZAN U 'ARENI': Crno-beli doživeli treći poraz u Evroligi

Partizan je izgubio u "Beogradskoj areni" u 6. kolu Evrolige od Pariza sa 83:101 (26:26, 20:22, 14:23, 23:30).

Videlo se koliko su ekipi iz Humske falili Karlik Džons i Šejk Milton, dva najbolja dodavača u timu, pa nije bilo mnogo prave kreacije u napadu i njih nedostatak "parni valjak" nije uspeo da nadomesti.

Krenuli su gosti svojim ubitačnim ritmom da lome crno-bele i brzo su stigli do +7 - 10:17. Ipak, imao je domaćin odgovor i nošen podršpkom sa tribina vratio se u egal već tokom prvog kvartala koji je okončan rezultatom - 26:26.

Na startu druge četrtine napadi na obe strane su malo zatajili. Nastavila se velika borba, pa su izabranici Frančeska Tabelinija na odmor otišli sa +2 - 46:48.

Za ishod ovog susreta presudna je bila treća četvrtina koju su gosti dobili sa 14:23. Posebno treba istaći loš napad Partizana koji je za pet minuta postigao samo tri poena preko Sterlinga Brauna.

Sa druge stran Pariz je neverovatno šutirao i to je bilo oružje kojim su srušili crno-bele. Nikakvo rešenje za to nije imao tim Željka Obradovića.

Gosti su nestvarno šutirali za tri poena - 17/30 (56,7%).

Upečatljivo je to da su u poslednjem kvartalu bili bez promašaj van linije 6,75 - 6/6. Takođe, sa linije penala su bili nepogrešivi - 10/10.

Partizanu je ovo bio prvi poraz kod kuće u Evroligi, nakon pobeda nad Olimpijom Milano i Efesom.

Ono što se svakako neće svideti Željku Obradoviću je loša odbrana, Pariz je u Beogradu postigao 101 poen.

Posle ove utakmice crno-beli su na učinku 3-3, a klub iz Francuske na 4-2.

