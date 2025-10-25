POJAVILA SE VEST DA JE NVORA DOŽIVEO POVREDU! Zvezda se oglasila u sitne sate i otkrila istinu!

AKTUELNO

Navijači Zvezde mogu da odahnu - Nvora nije povređen!

U petak uveče pojavila se vest da je najbolji igrač Crvene zvezde, Džordan Nvora, dan nakon spektakularne partije nad Baskonijom doživeo povredu Ahilove tetive na treningu, ali klub je demantovao te tvrdnje.

Nakon šokantnih informacija o navodnoj povredi Nvore, zavladala je panika među navijačima Crvene zvezde, pa je klub bio prinuđen da reaguje u kasne sate.

Portparol Zvezde Igor Vujčin poručio je da spekulacije o povredi nisu tačne. On je objasnio da se trening u petak sastojao od video sastanka i oporavka, pa jednostavno nije ni postojala mogućnost da se igrač povredi.

Postoji mogućnost da Nvora propusti meč sa Megom, kako bi se odmorio, ali njegovi nastupi u duplom kolu Evrolige se ne dovode u pitanje.

