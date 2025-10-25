Još jedna nestvarna partija fantastičnog Slovenca. Luka Dončić blista na startu nove NBA sezone!
Lejkersi su prethodne noći stigli do prvog trijumfa, pošto su ubedljivo savladali Minesota Timbervulvse 128:110, a apsolutni junak pobede bio je reprezentativac Slovenije - Luka Dončić.
Nerešiva enigma bio je Luka za odbranu popularnih Vukova. Ubacio je čak 49 poena (14/23 iz igre, 5/12 za tri poena), uz 11 skokova i osam asistencija i tako ispisao nove stranice istoriji NBA lige.
Luka Dončić becomes the FIRST player in NBA history to open a season with back-to-back games of 40+ points, 10+ rebounds and 5+ assists! https://t.co/HIXIBBNqFo pic.twitter.com/IzYjbiWpPa— NBA History (@NBAHistory) 25. октобар 2025.
Dončić je postao prvi igrač ikada koji je u prve dve utakmice u sezoni imao učinak - 40+ poena, 10+ skokova i 5+ asistencija. Uz to, Luka je tek četvrti igrač u istoriji koji je u prva dva meča ubacio 40+ poena. Pre njega to su uspeli da urade samo Entoni Dejvis, Majkl Džordan i Vilt Čemberlen.
Luka Dončić is the first Laker EVER to start a season with two consecutive 40 point games ⭐️— Bleacher Report (@BleacherReport) 25. октобар 2025.
(h/t @mcten) pic.twitter.com/ooWycPbZzh
Podsetimo, na otvaranju sezone protiv Golden Stejta Luka je zabeležio 43 poena, 12 skokova i devet asistencija.
Autor: Jovana Nerić