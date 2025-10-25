BIĆE OVO LUDA SEZONA U EVROLIGI! Zvezda posle čudesnog niza u samom vrhu, Partizan nakon debakla u Beogradu doživeo bolan pad!

Sudeći po razultatima u prvih šest kola, pred nama je još jedna izuzetno uzbudljiva sezona u Evroligi, u kojoj će se do kraja regularnog dela voditi žestoka borba za mesto u plej-ofu.

Neporaženih timova nema, a samo jedna ekipa još uvek nije osetila slast pobede.

Ipak, krenućemo od beogradskih klubova. Nako šest odigranih utakmica Crvena zvezda ima bolji učinak od Partizana.

Nakon poraza od Milana i Bajerna na startu sezone, crveno-beli su vezali čak četiri pobede. Nakon iznenadne smene trenera Janisa Sferopulosa srušili su Fenerbahče u gostima i tako započeli trijumfalni niz. Ekipu je preuzeo Saša Obradović i usledila je neverovatna serija trijumfa na domaćem terenu. Prošle sedmice savladali su Žalgiris i Real Madrid, a u četvrtak je u Beogradskoj areni pala i Baskonija, pa je Zvezda napravila neverovatan skok na tabeli. Trenutno je 5. sa skorom 4-2.

Za razliku od Zvezde, Partizan je doživeo veliki pad na tabeli nakon 6. kola. Desetkovani crno-beli doživeli su pravi debakl pred svojim navijačima od ekipe Pariza i trenutno sa polovičnim učinkom 3-3 zauzimaju tek 14. mesto na tabeli.

Vratimo se sada na vrh tabele. Posle šest odigranih rundi na prvom mestu je debitant u Evroligi, ambiciozni Hapoel iz Tel Aviva, koji ima skor 5-1.

Čak šest timova, među kojima je i Crvena zvezda, ima skor 4-2. Olimpijakos je drugi, pa slede Pariz, Žalgiris, Zvezda, Virtus i Panatinaikos.

Od 8. do 14. mesta nalaze se klubovi koji imaju skor 3-3, a među njima je i Partizan. (Monako, Fenerbahče, Real, Barselona, Valensija, Dubai i Partizan).

Pet timova ima skor 2-4 i smešteni su od 15. do 19. mesta, a na začelju je Baskonija koja još uvek nije ostvarila pobedu u elitnom takmičenju.

Autor: Jovana Nerić