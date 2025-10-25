AKTUELNO

ŠTA SE DEŠAVA SA BOGDANOM BOGDANOVIĆEM? Novinari pitali zašto Srbin ne igra, usledio misteriozan odgovor trenera!

Iako se uspešno oporavio od povrede koju je zadobio na Eurobasketu, iskusni as Klipersa Bogdan Bogdanović je oba meča na startu nove NBA sezone presedeo na klupi.

Bio je u protokolu, ali odlukom trenera nije ulazio u igru.

Njegov trenutni status privukao je i pažnju američkih novinara.

Posle trijumfa nad Finiksom (129:102) u drugom kolu jedan novinar upitao je na konferenciji trenera Klipersa Tajrona Lua šta se dešava sa Bogdanom, ali nije dobio konkretan odgovor.

Lu je istakao da se radi o njihovoj komunikaciji.

Uporan je bio novinar, želeo je detaljnije objašnjenja, ali Lu je ostao misteriozan.

"Komunikacija" opet je ponovio trener Klipersa.

