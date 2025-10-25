I Milojević bio tema sastanka u Zvezdi: Igrači debelo kažnjeni, a ovo je odluka za trenera

Rukovodstvo Crvene zvezde na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem pružilo je podršku treneru Vladanu Milojeviću posle izuzetno loše partije ekipe u Portugalu.

Srpski šampion je u četvrtak veče poražen od Brage sa 2:0 u utakmici 3. kola Lige Evrope, a tim povodom klupska vrhuška je reagovala i kaznila fudbalere sa po 10.000 evra zbog nezalaganja i letargije.

Prema pisanju domaćih medija, čelni čovek crveno-belih Zvezdan Terzić bio je izuzetno neprijatan prema fudbalerima, koji su shvatili koliko su loše odigrali i pokorno su prihvatili sve kritike.

Sa druge strane, uprava kluba pružila je podršku treneru Vladanu Milojeviću, te neće biti promena na klupi. Iskusnog stručnjaka, koji je u prošlosti donosio mnogo radosti navijačima kluba sa "Marakane", niko nije okarakterisao kao krivca za jednu od najlošijih partija u poslednjih nekoliko godina, već je odgovornost isključivo na fudbalerima.

"Rukovodstvo Crvene zvezde reagovalo posle poraza od Brage, promena na klupi neće biti. Svi igrači kažnjeni su sa po 10.000 evra i to im je saopšteno uoči treninga na pomoćnom terenu "Marakane". Istovremeno, vodeći ljudi crveno-belih pružili su punu podršku šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću", piše na sajtu "Sportskog žurnala".

Što se tiče daljeg statusa Vladana Milojevića, deluje da će legendarni stručnjak sigurno voditi crveno-bele do kraja prvog dela sezone. Verovatno na "Marakani" ne bi ni razmišljali o promeni šefa stručnog štaba, međutim, sve glasnije se priča o tome da bi pedantni stručnjak mogao od decembra na klupu reprezentacije Srbije.

Više informacija trebalo bi da bude poznato u narednih nekoliko dana, a ako ne tad, onda definitivno do kraja kalendarske godine. Milojević je najuspešniji trener Crvene zvezde u eri posle Barija, a ovo mu je drugi mandat na klupi srpskog šampiona.

Autor: Jovana Nerić