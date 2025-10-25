Srpska trojka u osvajačkom pohodu na Libek ediciju

Serijal profesionalnih boks revija u organizaciji Balkan Boxinga nastavlja se na tlu Nemačke. Nakon niza profi manifestacija koje su održane širom Srbije u toku leta 2025. jesen je donela nastavak u centralnoj Evropi.

25. oktobra sa početkom od 20:00 časova u mestu Libek gledaćemo profi boks spetakl u kome će se za nove bodove i plasman na listi najboljih boksera sveta boriti i tri srpska boks asa - Aleksej Šendrik, Jovan Nikolić i Marko Marić.

Profi boks veče u Libeku broji devet borbi. U drugoj borbi po redu u ring će izaći srpski bokser Marko Marić i ukrstiti rukavice sa Mađarom Bugijem Rolandom u kategoriji do 69,8 kg. Meč je zakazan u četiri runde po tri minuta. Merku je ovo peti profi meč, ima četiri pobede uz tri dobijene nokautom.

Zlatni dečko srpskog boksa, osvajač Evropskog trona u olimpijskom boksu 2024. Jovan Nikolić ulazi u ring sa Robinom Zamorom iz Nikaragve u osmoj borbi večeri u kategoriji do 72,5 kg. Srpski reprezentativac Nikolić je do sada odboksovao sedam profi mečeva, bez poraza, četiri pobede ostvario nokautom, dok je Zamora u svojoj profesionalnoj karijeri upisao 11 pobeda nokautom. Meč će takođe biti održan u šest rundi po tri minuta.

“Nastavljamo jak tempo, novi meč me čeka, nova prilika da se pobednički skor uveća i time i plasman na rang listi što će doneti i priliku za mečeve za titule. Ova sezona donela je mnogo toga novog, mnogo rada, ali i mnogo zadovoljstva kroz rezultate koji su stigli kroz veliki rad. Motivacija je kao i uvek na najvišem mogućem nivou, verujem u sebe i da će i ova noć u Libeku biti trijumfalna” – rekao je srpski reprezentativac Nikolić.

U glavnoj borbi večeri za treću profi pobedu boriće se srpski reprezentativac Šendrik (2-0-0) protiv Francuza Selai Tatlot-a (8-2-1, 2KO) u kategoriji do 66,6 kg. Meč je zakazan u šest rundi po tri minuta. Mladi reprezentatitvac Srbije, Šendrik ima samo 21 godinu i iza sebe pregršt medalja u olimpijskom boksu. Evropski šampion bio je 2019, 2020. i 2021. kada je osvojio i svetsku bronzu. Prošle godine bio je na korak od plasmana na Olimpijske igre u Parizu.

Autor: Iva Besarabić