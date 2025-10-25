OTKRIVENO STANJE POVREDE MARKA ARNAUTOVIĆA: Ovu informaciju su čekali svi navijači Crvene zvezde

Sa bolnim izrazom na licu Marko Arnautović napustio je utakmicu Crvene zvezde protiv Brage (0:2) posle prvih nešto više od pola sata igre.

Snažni napadač Marko Arnautović dobio je jak udarac od strane štopera Brage Gustafa Ligerbilkea, posle kojeg nije mogao da stane na nogu.

Jasno je bilo da je Šveđanin išao da udari Marka Arnautovića, ali za taj mesarski start nije dobio ni žuti karton. Trener Vladan Milojević posle utakmice nagovestio je da je došlo do udarca u nerv, zbog kojeg Arnautović nije mogao da stane na nogu, ali je istakao da mora da se sačeka nalaz lekara.

Crvena zvezda se u subotu popodne oglasila saopštenjem i otkrila zdravstveno stanje Marka Arnautovića:

"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da povreda koju je napadač našeg tima Marko Arnautović zadobio na utakmici protiv Brage u okviru trećeg kola ligaške faze Lige Evrope na sreću nije teže prirode.

Naš napadač je u 37. minutu morao da napusti teren nakon što je dobio izuzetno snažan udarac, a obavljeni lekarski pregledi potvrdili su da se radi o lakšoj povredi.

Arnautović je već započeo proces oporavka, a medicinski tim našeg kluba čini sve kako bi bio spreman za sledeći meč Superlige Srbije protiv Vojvodine koji je zakazan za 30. oktobar. Očekuje se da će se iskusni napadač sigurno oporaviti i biti u konkurenciji za tim za duelu sa Radnikom koji će biti odigran na stadionu „Rajko Mitić“ 2. novembra."

Dobre, zaista dobre vesti za sve navijače Crvene zvezde.

