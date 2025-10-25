AKTUELNO

Fudbal

Francusko prvenstvo: Fudbaleri Pari Sen Žermena savladli Brest

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su večeras u gostima Brest rezultatom 3:0 u meču devetog kola francuskog prvenstva.

Dva pogotka za šampiona Evrope i Francuske postigao je Ašraf Hakimi u 29. i 39. minutu, a u strelce se upisao i Dezire Due u 90+6. minutu.

Fudbaler Bresta Romen del Kastiljo nije uspeo da realizuje penal u 59. minutu, pošto je loptu prebacio preko gola.

PSŽ se trenutno nalazi na prvom mestu na tabeli francuskog prvenstva sa 20 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Lorijenu.

Brest je na 12. poziciji na tabeli sa devet bodova i u narednom kolu gostovaće Avru.

