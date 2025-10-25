AKTUELNO

Fudbal

Oglasila se Zvezda: Otkriveno u kakvom je stanju Arnautović posle povrede!

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Marko Arnautović zabrinuo je navijače Crvene zvezde nakon što je zbog povrede morao da napusti teren u meču protiv Brage. Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da nije mogao da se osloni na nogu i stadion je napustio uz pomoć štaka.

Danas se oglasio Fudbalski klub Crvena zvezda i saopštio o čemu se tačno radi:

„Povreda koju je napadač našeg tima Marko Arnautović zadobio na utakmici protiv Brage na sreću nije teže prirode. U 37. minutu morao je da napusti teren nakon snažnog udarca, a lekarski pregledi su potvrdili da je reč o lakšoj povredi. Arnautović je već započeo proces oporavka, a naš medicinski tim čini sve da bude spreman za meč protiv Vojvodine 30. oktobra,“ navodi se u saopštenju kluba.

Očekuje se da će iskusni napadač biti u konkurenciji i za duel sa Radnikom, koji je zakazan za 2. novembar na stadionu „Rajko Mitić“.

Autor: Dalibor Stankov

#Braga

#Crvena Zvezda

#Liga evrope

#Marko Arnautović

#Navijači

#Oporavak

#Radnik

#Superliga Srbije

#Vojvodina

#fudbal

#povreda

#saopštenje

#sportske vesti

#stadion Rajko Mitić

POVEZANE VESTI

Fudbal

OTKRIVENO STANJE POVREDE MARKA ARNAUTOVIĆA: Ovu informaciju su čekali svi navijači Crvene zvezde

Fudbal

Arnautović pred Seltik: Marakana je jedan od najvećih Zvezdinih aduta, vidimo se u sredu

Fudbal

ZVEZDA BEZ KAPITENA NA BITNIM MEČEVIMA: Poznato koliko će Dragović odsustvovati posle povrede na derbiju

Fudbal

TEŠKO MU JE! Marko Arnautović uznemiren nakon PORAZA Crvene Zvezde od Pafosa - Poslao poruku navijačima

Fudbal

Marko Arnautović se obratio navijačima posle poraza od Pafosa: Snažna poruka značiće Delijama (FOTO)

Košarka

DETALJI POVREDE BOGDANOVIĆA KOJI SU RASTUŽILI SRBIJU: Evo šta se desilo sa kapitenom 'Orlova' na Eurobasketu!