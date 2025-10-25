Oglasila se Zvezda: Otkriveno u kakvom je stanju Arnautović posle povrede!

Marko Arnautović zabrinuo je navijače Crvene zvezde nakon što je zbog povrede morao da napusti teren u meču protiv Brage. Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da nije mogao da se osloni na nogu i stadion je napustio uz pomoć štaka.

Danas se oglasio Fudbalski klub Crvena zvezda i saopštio o čemu se tačno radi:

„Povreda koju je napadač našeg tima Marko Arnautović zadobio na utakmici protiv Brage na sreću nije teže prirode. U 37. minutu morao je da napusti teren nakon snažnog udarca, a lekarski pregledi su potvrdili da je reč o lakšoj povredi. Arnautović je već započeo proces oporavka, a naš medicinski tim čini sve da bude spreman za meč protiv Vojvodine 30. oktobra,“ navodi se u saopštenju kluba.

Očekuje se da će iskusni napadač biti u konkurenciji i za duel sa Radnikom, koji je zakazan za 2. novembar na stadionu „Rajko Mitić“.

Autor: Dalibor Stankov