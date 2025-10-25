Brutalan nokaut u Abu Dabiju: Rakić pao u prvoj rundi – snimak šokirao fanove! (VIDEO)

Na spektakularnom UFC 321 događaju u Abu Dabiju, srpski MMA borac Aleksandar Rakić doživeo je težak poraz u borbi protiv Azamata Murzakanova.

Meč koji je privukao veliku pažnju domaće publike završen je već u prvoj rundi – i to brutalnim nokautom.

Rakić je dobro otvorio borbu, pokazao fizičku dominaciju i samouverenost, ali ga je trenutak nepažnje skupo koštao. Murzakanov je iskoristio priliku, zadao snažan udarac i oborio srpskog borca, čime je borba ekspresno završena.

Publika je ostala zatečena brzinom i snagom nokauta, a snimak se već deli na društvenim mrežama. Iako je Rakić poznat po izdržljivosti i borbenosti, ovaj poraz će sigurno biti tema među fanovima i analitičarima.

Autor: Dalibor Stankov