Brutalan nokaut u Abu Dabiju: Rakić pao u prvoj rundi – snimak šokirao fanove! (VIDEO)

Na spektakularnom UFC 321 događaju u Abu Dabiju, srpski MMA borac Aleksandar Rakić doživeo je težak poraz u borbi protiv Azamata Murzakanova.
Meč koji je privukao veliku pažnju domaće publike završen je već u prvoj rundi – i to brutalnim nokautom.
16-0! 🤯 🇷🇺 Azamat Murzakanov shuts down Aleksandar Rakic in one! #UFC321— UFC Canada (@UFC_CA) 25. октобар 2025.
[ @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/SC4h09kryX
Rakić je dobro otvorio borbu, pokazao fizičku dominaciju i samouverenost, ali ga je trenutak nepažnje skupo koštao. Murzakanov je iskoristio priliku, zadao snažan udarac i oborio srpskog borca, čime je borba ekspresno završena.
Publika je ostala zatečena brzinom i snagom nokauta, a snimak se već deli na društvenim mrežama. Iako je Rakić poznat po izdržljivosti i borbenosti, ovaj poraz će sigurno biti tema među fanovima i analitičarima.
Autor: Dalibor Stankov