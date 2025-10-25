AKTUELNO

Ostali sportovi

Brutalan nokaut u Abu Dabiju: Rakić pao u prvoj rundi – snimak šokirao fanove! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Instagram.com ||

Na spektakularnom UFC 321 događaju u Abu Dabiju, srpski MMA borac Aleksandar Rakić doživeo je težak poraz u borbi protiv Azamata Murzakanova.

Meč koji je privukao veliku pažnju domaće publike završen je već u prvoj rundi – i to brutalnim nokautom.

Rakić je dobro otvorio borbu, pokazao fizičku dominaciju i samouverenost, ali ga je trenutak nepažnje skupo koštao. Murzakanov je iskoristio priliku, zadao snažan udarac i oborio srpskog borca, čime je borba ekspresno završena.

Publika je ostala zatečena brzinom i snagom nokauta, a snimak se već deli na društvenim mrežama. Iako je Rakić poznat po izdržljivosti i borbenosti, ovaj poraz će sigurno biti tema među fanovima i analitičarima.

Autor: Dalibor Stankov

#Abu Dabi

#Azamat Murzakanov

#MMA

#MMA Srbija

#MMA spektakl

#Nokaut

#Sport

#UFC

#UFC 321

#aleksandar rakić

#borba

#borilačke veštine

#borilački sport

#brutalni udarac

#prvi rund

#srpski borac

#ufc nokaut

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

SRBIN DOBIO JEZIVE BATINE! Jedva ostao na nogama nakon BRUTALNIH UDARACA U GLAVU (VIDEO)

Ostali sportovi

SRBIN DOBIO JEZIVE BATINE! 'Slovenački Roki' uništio Aleksandra Ilića, sudija morao da prekine borbu! (VIDEO)

Ostali sportovi

DOBIO OZBILJNE BATINE! Pogledajte kako je Stošić izgubio borbu karijere: Dobio je seriju brutalnih udaraca u glavu, nije mu bilo pomoći

Ostali sportovi

Evo koliko je Rakić zaradio posle UFC borbe

Ostali sportovi

Aleksandar Rakić četvrti put potpisao za UFC, kakav ugovor za našeg MMA borca!

Ostali sportovi

UZNEMIRUJUĆI PRIZOR! UFC meč prekinut zbog stravične povrede: Američki 'Nindža' unakazio lice protivniku i ispisao istoriju! đ