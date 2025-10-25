Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo pobedili Megu u četvrtom kolu ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Megu rezultatom 94:73 (23:18, 28:15, 26:21, 17:19) u četvrtom kolu grupe B ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Stefan Miljenović sa 18 poena.

Semi Odželej i Kodi Miler-Mekintajer postigli su po 11 poena. Dejan Davidovac je ubacio devet poena, a Ebuka Izundu i Uroš Plavšić po osam.

U redovima Mege po 12 poena postigli su Marko Vukčević i Vuk Radojičić.

Savo Drezgić i Asim Đulović su ubacili po 10 poena.

Zvezda je bolje počela meč, tokom prve četvrtine je imala jednocifrenu prednost, a posle 10 minuta igre vodila je 23:18.

Domaća ekipa je povećavala razliku u drugoj deonici pa je posle prvog poluvremena bilo 51:33 za tim iz Beograda.

"Crveno-beli" su sigurnom igrom zadržali veliku prednost i u drugom poluvremenu za novu pobedu u takmičenju.

Zvezda ima dve pobede i jedan poraz u ABA ligi, dok Mega ima učinak 1-3.

"Crveno-beli" će u sledećem kolu gostovati Spartku u Subotici, dok će Mega dočekati Iliriju.

Autor: Marija Radić