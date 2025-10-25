Obradović: Zadovoljan sam pristupom, Miljenović je odlično odigrao

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je večeras posle pobede protiv Mege da je zadovoljan pristupom njegove ekipe i dodao da je Stefan Miljenović odlično odigrao utakmicu.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Megu rezultatom 94:73 u četvrtom kolu grupe B ABA lige.

"Zadovoljan odnosom prema igri i respektu prema protivniku. Svaka utakmica nam služi da razumemo kako da prebrodimo tu adaptaciju jedni na druge. Uz to je potrebna podrška igrača, a oni su večeras imali odličan pristup. Ono što sam rekao u svlačionici, kada sam se direktno obratio Kodiju, jeste da je on zaslužan što će Stefan Miljenović da bude dobar igrač. Svi su dali doprinos, i samo tako možemo da igramo", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

On je naveo da je Miljenović odlično odigrao i dodao da mladi košarkaš treba da bude jedan od glavnih igrača Crvene zvezde u budućnosti.

"Ovo su utakmice u kojima stiče iskustvo i u kojima ga ekipa prihvata. Koliko će to biti materijalizovano kroz Evroligu, ne znam, ali bitno je da ima ulogu u timu", izjavio je trener Crvene zvezde.

Obradović je poručio da još uvek ne zna koliko će Džordan Nvora odsustovati, a portparol Crvene zvezde je rekao da u pitanju povreda lista.

Trener Crvene zvezde je dodao da novi košarkaš "crveno-belih" Džered Batler debitovati u narednim utakmicama.

"Prvo treba da se reše papirološke stvari, a drugo, i ekipa ima svoja pravila. Ne može neko da uđe i odmah bude spreman za sve. Videćemo šta će biti, jako smo srećni što je on ovde", rekao je Obradović.

Autor: Marija Radić