NASTAVLJA SE DOMINACIJA NIKOLE JOKIĆA: Novi tripl-dabl Srbina - Denver demolirao Finiks

Denver Nagetsi su demonstrirali silu protiv Finiks Sansa i upisali pobedu rezultatom 133:111, a meč je obeležio još jedan maestralan nastup Nikole Jokića.

Srpski centar je upisao svoj 166. tripl-dabl u karijeri, dokazavši još jednom da je motor ekipe koja ove sezone izgleda znatno uigranije i raznovrsnije.

Jokić je utakmicu završio sa 14 poena, 14 skokova i čak 15 asistencija, pokazujući neverovatnu lakoću u igri. Zanimljivo je da je svoje prve poene postigao tek četiri minuta pre kraja druge četvrtine, jer je do tada bio potpuno fokusiran na razigravanje saigrača.

Njegove asistencije su bile ključne, a najviše su profitirali Eron Gordon, Kristijan Braun i Džamal Marej, omogućivši Denveru da od samog starta kontroliše dešavanja na terenu.

Dok je Jokić delio lopte, Eron Gordon je podsetio na svoje najbolje dane sa takmičenja u zakucavanjima iz 2016. godine i Džamal Marej je takođe bio na visini zadatka. Od početka je pronalazio ritam, mučio odbranu Sansa, a sve je krunisao neverovatnim pogotkom sa više od pola terena na kraju prve deonice, jasno stavivši do znanja rivalu da se neće dobro provesti.

Sa druge strane, Finiks Sansi su delovali kao da im košarka nije bila u prvom planu. Igrači poput Dilona Bruksa, Rajana Dana i Osa Igodara su od početka pribegavali provokacijama i gruboj igri. Uspeli su da iznude dva brza faula od Jokića, ali je on sve brzo stavio pod kontrolu i održao im čas košarke.

Pored Jokića, istakli su se i Marej sa 23 poena, Kristijan Braun sa 20 i Gordon sa 17 poena. U redovima Finiksa, jedini raspoložen bio je Devin Buker sa 31 poenom, što nije bilo dovoljno da se izbegne poraz. Očigledno je da će Sansima biti potrebno više od jednog raspoloženog igrača kako bi bili konkurentniji.

Naredni izazov za Nagetse biće gostovanje Minesota Timbervulvsima za dva dana, gde se očekuje novi duel između Nikole Jokića i Rudija Gobera.

