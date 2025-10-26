JOKIĆA ČEKA PAKLENO TEŽAK ZADATAK! Srbin dobio loše vesti posle novog tripl-dabla: Predstoji mu velika borba i neviđena bitka

Denver Nagetsi stigli su do prve pobede u novoj NBA sezoni i to pošto su sa 133:111 srušili Finiks Sanse.

Nikola Jokić upisao je i drugi uzastopni tripl-dabl, te je meč završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija.

Ipak, Jokić je u noći između subote i nedelje dobio i loše vesti, te mu je moćnu poruku novom brutalnom partijom poslao Šej Gildžes-Aleksander.

Kanađanin je u pobedi Oklahome protiv Atlante u gostima (117:100) upisao 30 poena, pet asistencija i četiri skoka, te je najavio da će bitka za MVP trofej ove sezone biti neviđena, a borba i te kako velika.

Briljirao je Šej, a imao je podršku Četa Holmgrena koji je upisao dabl-dabl sa 31 poenom i 12 skokova.

Od starta sezone Šej Gildžes-Aleksander prosečno beleži 40 poena, šest skokova i pet asistencija, a Oklahoma je ostvarila tri pobede iz isto toliko mečeva, te je jasno da Kanađanin želi novi MVP trofej i NBA titulu.

Sigurni smo da će i Jokić držati u MVP trci, a ko će prvi proći kroz cilj videćemo u nastavku sezone. Jedno je sigurno - košarkaška publika će uživati!

Autor: Iva Besarabić