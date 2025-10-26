AKTUELNO

Košarka

JOKIĆA ČEKA PAKLENO TEŽAK ZADATAK! Srbin dobio loše vesti posle novog tripl-dabla: Predstoji mu velika borba i neviđena bitka

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Godofredo A. Vásquez ||

Denver Nagetsi stigli su do prve pobede u novoj NBA sezoni i to pošto su sa 133:111 srušili Finiks Sanse.

Nikola Jokić upisao je i drugi uzastopni tripl-dabl, te je meč završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija.

Ipak, Jokić je u noći između subote i nedelje dobio i loše vesti, te mu je moćnu poruku novom brutalnom partijom poslao Šej Gildžes-Aleksander.

Kanađanin je u pobedi Oklahome protiv Atlante u gostima (117:100) upisao 30 poena, pet asistencija i četiri skoka, te je najavio da će bitka za MVP trofej ove sezone biti neviđena, a borba i te kako velika.

Briljirao je Šej, a imao je podršku Četa Holmgrena koji je upisao dabl-dabl sa 31 poenom i 12 skokova.

Od starta sezone Šej Gildžes-Aleksander prosečno beleži 40 poena, šest skokova i pet asistencija, a Oklahoma je ostvarila tri pobede iz isto toliko mečeva, te je jasno da Kanađanin želi novi MVP trofej i NBA titulu.

Sigurni smo da će i Jokić držati u MVP trci, a ko će prvi proći kroz cilj videćemo u nastavku sezone. Jedno je sigurno - košarkaška publika će uživati!

Autor: Iva Besarabić

#KK Denver Nuggets

#Košarka

#Nikola Jokić

#nba liga

#tripl dabl

POVEZANE VESTI

Košarka

NASTAVLJA SE DOMINACIJA NIKOLE JOKIĆA: Novi tripl-dabl Srbina - Denver demolirao Finiks

Košarka

ŠOU MAJKA MELOUNA POSLE JOKIĆEVOG ISTORIJSKOG TRIPL-DABLA! Trener Nagetsa prvo šokirao novinare zahtevom, našalio se na urnebesan način, pa svima očit

Košarka

Jokić otkrio šta je rekao Pešiću: Somborac poslao poruku Kariju čim je čuo da će ostati selektor

Košarka

NIKOLA JOKIĆ ISPISAO NOVE STRANICE ISTORIJE! Po prvi put u karijeri je ovako nešto uradio, dominantnom partijom bacio planetu u trans! Srbin u MVP mod

Košarka

NOVI ŠOU NIKOLE JOKIĆA: Pokazao koliko je SKROMAN - Novinar mu postavio pitanje, pa dobio neočekivan odgovor! (VIDEO)

Košarka

Dame i gospodo, Nikola Jokić! Srbin asistencijom Amerikance bacio u trans (VIDEO)