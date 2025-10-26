NIKOLA JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU NBA LIGE! Srbin dominirao na neobičan način, pa ušao u odabrano društvo

Denver Nagetsi ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni, a Nikola Jokić upisao je drugi tripl-dabl i na taj način ušao je u istoriju NBA lige.

Tim iz Kolorada savladao je Finiks Sanse sa 133:111, a Jokić je dominirao na neobičan način. Upisao je tek 14 poena, ali je na to dodao 14 skokova i čak 15 asistencija, a saigrači su to ispratili na fenomenalan način.

Džamal Marej upisao je 23 poena, šest skokova i pet asistencija, Kristijan Braun imao je 20 poena i po tri skoka i tri asistencije, Eron Gordon je meč završio sa 17 poena, dok je Kameron Džonson dodao 15. Dvocifreni su bili i Jonas Valančijunas sa 12 i Brus Braun sa 11 poena.

Na ovoj utakmici Jokić je ispisao nove stranice istorije NBA lige. Srpski centar postao je tek peti igrač koji je NBA sezonu otvorio sa dva tripl-dabla.

Nikola Jokić becomes the 5th player in NBA history to open up a season with back-to-back triple-doubles!



Joining...



Russell Westbrook (2020-21)

Magic Johnson (1981-82, 1982-83)

Jerry Lucas (1972-73)

Oscar Robertson (1961-62) https://t.co/wGc2sQG2sJ pic.twitter.com/JPtiwWNLoo — NBA History (@NBAHistory) 26. октобар 2025.

Ušao je Džoker u odabrano društvo jer su pre njega to uradili još samo Rasel Vestbruk, Medžik Džonson, Džeri Lukas i Oskar Robertson.

Da li će se Jokić zaustaviti na dva uzastopna tripl-dabla ili će produžiti taj niz, videćemo uskoro. Naredni meč Denver Nagetsi igraju u noći između ponedeljka i utorka od 2.30 i to protiv Minesote u gostima.

Autor: S.M.