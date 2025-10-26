DOMINACIJA NA DERBIJU: Zvezdini pioniri pregazili Partizan – Berić briljirao, mreža se tresla tri puta!

U derbiju osmog kola beogradske lige mlađih kategorija, pionirska selekcija Crvene zvezde slavila je protiv Partizana rezultatom 3:1 – i to na gostujućem terenu!
Strelci za tim Slađana Nikolića bili su Veljko Berić, Lazar Jevtić i Milovan Zdravković, a crveno-beli su od prvog minuta pokazali da su došli po pobedu. Ofanzivna igra, sjajne akcije i tri efektna gola obeležili su duel večitih rivala.
Berić je bio nezaustavljiv – pored gola, pogodio je i stativu dva puta, asistirao i bio ključna figura u napadu. Partizan je uspeo da izjednači u 34. minutu preko Mitrovića, ali Zvezda je u drugom poluvremenu dodala gas i rešila meč u svoju korist.
Treći gol, delo Zdravkovića, stigao je nakon greške golmana crno-belih, što je dodatno zapečatilo trijumf crveno-belih.
Odličnu igru prikazao je i desni bek Zvezde Mateja Đukanović, koji je uspešno zaustavio levo krilo Partizana Pavla Prijovića, prvog golgetera lige.
Zvezdini klinci pokazali su karakter, kvalitet i timsku snagu – večiti derbi pripao je njima!
Autor: Dalibor Stankov