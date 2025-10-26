Srpski boks trio blistao u Libeku (FOTO)

Profesionalna boks revija u organizaciji Balkan Boxinga održana je u sportskoj hali u nemačkom gradu Libeku čime je nastavljen serijal ovih manifestacija u 2025. Gledali smo devet profi boks okršaja među kojima i borbe tri srpska boksera Jovana Nikolića, Alekseja Šendrika i Marka Marića.

Devetu pobedu u isto toliko profi mečeva izvojevao je zlatni dečko srpskog boksa, 23-godišnji Jovan Nikolić. Osvajač Evropskog trona u olimpijskom boksu 2024. Nikolić je u Libeku odmerio snage sa Robinom Zamorom iz Nikaragve u osmoj borbi večeri super-srednje kategorije (do 76,203 kg) i pobedio na poene u šest rundi jednoglasnom odlukom sudija.

“Devet profi mečeva u mojoj debitantskoj godini na profi sceni i isto toliko pobeda. Zadovoljan ostvarenim rezultatima nakon velikog rada gledam napred. Znam da je ispred mene još puno rada, učenja, ali ništa nije teško kada se ima jasan cilj, a kod mene je to uvek pobeda ma gde boksovao i ma protiv koga. To se nikada promeniti neće, dok god budem ulazio u ring uvek ću ići na pobedu, jer poraz nije opcija. Idemo dalje, pred nama su novi mečevi i izazovi” – rekao je srpski reprezentativac Nikolić.

U poslednjem meču večeri, koji je ujedno i bio glavna borba ove boks revije u Libeku srpski reprezentativac Šendrik savladao je Francuza Selai Tatlot-a (8-2-1, 2KO) u kategoriji do 66,6 kg. Meč je bio zakazan u šest rundi u velter kategoriji, do treće profi pobede u karijeri 22- godišnji Aleksej stigao je na poene nakon svih šest rundi kvalitetnog i dinamičnog boksa.

Mladi reprezentatitvac Srbije iza sebe pregršt medalja u olimpijskom boksu. Evropski šampion bio je 2019, 2020. i 2021. kada je osvojio i svetsku bronzu. Prošle godine bio je na korak od plasmana na Olimpijske igre u Parizu.

U drugoj borbi po redu u ring je izašao 19--godišnji srpski bokser Marko Marić protiv Mađara Rolanda Buđija u super-velter kategoriji (do 69,8 kg). Iako je meč bio zakazan u četiri runde Marić je posao završio nokautom u drugoj rundi i time upisao petu profi pobedu.

Autor: Marija Radić