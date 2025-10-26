TUGA! Umro legendarni Nik Mengold

Bivši igrač američkog fudbala i član Njujork Džetsa Nik Mengold, jedan od najomiljenijih i najtrofejnijih igrača u istoriji franšize, preminuo je u 41. godini, saopštio je klub u nedelju. Džetsi su naveli da je Mengold preminuo u subotu uveče od komplikacija izazvanih bubrežnom bolešću.

Njegova smrt usledila je manje od dve nedelje nakon što je dvostruki All-Pro centar objavio na društvenim mrežama da boluje od bubrežne bolesti i da mu je potreban transplantat. Tom prilikom je naveo da nema rođaka koji bi mogli da doniraju bubreg i javno je uputio apel za donora sa krvnom grupom O.

- Uvek sam znao da će ovaj dan doći, ali sam mislio da imam još vremena - napisao je Mengold u poruci upućenoj zajednicama Njujork Džetsa i Ohajo Stejta, pa dodao:

- Iako je ovo težak period, ostajem pozitivan i fokusiran na put pred sobom. Radujem se boljim danima i povratku u punu snagu uskoro. Vidimo se uskoro na MetLajf stadionu.

Mengold je još 2006. godine saznao da ima genetski defekt koji je doveo do hronične bubrežne bolesti. Bio je na dijalizi dok je čekao transplantaciju.

- Nik je bio mnogo više od legendarnog centra - izjavio je vlasnik Džetsa Vudi Džonson, pa dodao:

- Bio je srce naše ofanzivne linije deceniju i voljeni saigrač čije su vođstvo i čvrstina definisali eru fudbala u Džetsima. Van terena, Nikova duhovitost, toplina i nepokolebljiva odanost učinili su ga dragocenim članom naše proširene Džets porodice.

Mengold je izabran u prvoj rundi NFL drafta 2006. godine kao igrač Ohajo Stejta i sedam puta je učestvovao u Pro Boulu. Uvršten je u „Ring of Honor“ Njujork Džetsa 2022. godine. Iza sebe je ostavio suprugu Dženifer i četvoro dece — Metjua, Eloiz, Tomasa i Šarlot.

