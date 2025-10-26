AKTUELNO

Ostali sportovi

Siner pobedio Zvereva: Italijanski teniser osvojio ATP turnir u Beču

Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je ATP turnir u Beču, pošto je danas u finalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 3:6, 6:3, 7:5.

Meč je trajao dva sata i 29 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok se Zverev nalazi na trećem mestu ATP liste. Ovo je bio osmi međusobni duel italijanskog i nemačkog tenisera, a četvrti trijumf Sinera.

Italijan je pobedom na turniru u glavnom gradu Austrije stigao do 22. titule u karijeri, a četvrte u ovoj godini. Zverev je u karijeri osvojio 24 ATP trofeja.

ATP turnir u Beču se igrao za nagradni fond od 2.736.875 evra.

Autor: Marija Radić

