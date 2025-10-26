Težak žreb za Miomira Kecmanovića u Parizu: Već u trećem kolu ga čeka Janik Siner

AKTUELNO

Srpski teniser Miomir Kecmanović saznao je rivala u prvom kolu Mastersa u Parizu — na startu će igrati protiv Amerikanca Aleksandra Kovačevića. Kecmanović je ujedno i jedini predstavnik Srbije na poslednjem Mastersu sezone.

Podsetimo, Novak Đoković je odustao pre samo nekoliko dana, tako da najboljeg tenisera današnjice nažalost nećemo imati prilike da pratimo u čuvenoj dvorani "Pariz Defens Areni".

U slučaju pobede u prvom kolu, Kecmanovića u drugoj rundi očekuje duel sa boljim iz meča između Damira Džumhura i Fransiska Serundola. Potencijalni rival u trećem kolu mogao bi da mu bude prvi nosilac turnira, Italijan Janik Siner, koji je tokom današnjeg dana stigao do titule u Beču pobedom nad Aleksanderom Zverevom.

Masters u Parizu počinje sutra, a Kecmanović će pokušati da pobedama u završnici sezone i obezbedi što bolji plasman na ATP listi.

Siner pobedio Zvereva: Italijanski teniser osvojio ATP turnir u Beču

