Milojević šokirao u Nišu: Izvršio tri izmene u prvom poluvremenu, dva igrača se povredila

Kišno veče u Nišu donelo nam je sumorno prvo poluvreme u okršaju Radničkog iz Niša i Crvene zvezde, nije bilo golova pred početak nastavka, ali jeste mnogo razloga za brigu trenera Vladana Milojevića pred nastavak borbe na više frontova.

Izazov u Ligi Evrope je ogroman nakon poraza od Brage i jasno je da se bodovi moraju skupljati. Zbog toga su izmene iz 20. i 43. minuta sve zabrinule. Dve konkretno, iako su tri izvršene.

U 20. minutu je mladi Luka Zarić morao van igre zbog problema, zamenio ga je Toms Handel, a posebno zabrinjava povreda Miloša Veljkovića, koga je u 43. odmenio Rodrigo.

Ne izgleda dobro nimalo, mada je treća promena verovatno i obradovala Delije, pošto je jedan od najgorih fudbalera Crvene zvezde ove sezone, posebno u ovom meču, Piter Olajinka ustupio svoje mesto Aleksandru Kataiju.

Autor: Marija Radić