Spektakl u Madridu: Fudbaleri Reala bolji od Barselone u El Klasiku (FOTO)

Fudbaleri Real Madrida savladali su danas Barselonu rezultatom 2:1 u spektakularnom El Klasiku u 10. kolu španske La Lige.

Kilijan Mbape u 22. i Džud Belingem u 43. minutu bili su strelci za Madriđane, dok je jedini pogodak za Katalonce postigao Fermin Lopez u 38. minutu.

Real je mogao do ubedljivije pobede, ali su ga u tome sprečili VAR - poništen penal i sjajan gol Mbapea, kao i golman Barselone Vojčeh Ščesni, koji je u 52. minutu odbranio penal Francuzu.

Meč je obeležio i Vinisijus Žunior, koji je bio ljut i razočaran kada je umesto njega u 72. minutu ušao Rodrigo.

Real vodi na tabeli sa 27 bodova, pet više od Barselone.

Autor: Marija Radić