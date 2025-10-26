MILOJEVIĆ PRIHVATIO KRIVICU POSLE KIKSA U NIŠU: Trener Zvezde razočaran nakon remija sa Radničkim, poslao misterioznu poruku

Fudbaleri Crvene zvezde su u 13. kolu Super lige Srbije remizirali protiv Radničkog u Nišu rezultatom 0:0.

Crveno-beli su na „Čairu“ želeli da poprave utisak i povrate samopouzdanje nakon poraza od Brage u Ligi Evrope, ali je domaćin od starta pokazao da neće biti lak plen.

Tako se i ispostavilo na kraju, pa su mreže nakon 90 minuta igre na Čairu ostale netaknute.

Nakon meča, utiske je sumirao šef stručnog štaba aktuelnog šampiona Srbije, Vladan Milojević:

- Što se tiče povređenih igrača, imamo problem sa skočnim zglobom Zarića, Veljković je isto povređen. Ja sam kao trener najodgovorniji, kako god, nije bila dobra igra, svakako meni kao treneru pravi jedan problem, koji svakako, videćemo, polako - rekao je Milojević i potom dodao:

- Ono što je danas po kiši bilo dobro da su navijači doščli, nisu stali minuta, zahvaljujem im se, a ostalo ćemo videti narednih dana - dodao je trener crveno-belih.

Autor: Marija Radić