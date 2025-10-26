STRAŠAN UDARAC ZA SRBIJU: Mitrović povređen, propušta Englesku? Klub potvrdio – kapiten ide na rehabilitaciju!

Aleksandar Mitrović, kapiten reprezentacije Srbije i najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima, doživeo je povredu mišića leve potkolenice tokom treninga u katarskom klubu Al Rajan.

Kako je potvrđeno u zvaničnom saopštenju kluba, Mitrović će biti podvrgnut programu rehabilitacije pod nadzorom medicinskog i tehničkog osoblja.

– Naš igrač zadobio je povredu mišića u levoj potkolenici tokom timskog treninga. Preći će na program rehabilitacije kako bi se osigurao potpuni oporavak i brz povratak na teren, saopštio je Al Rajan.

Ova vest dolazi u nezgodnom trenutku za „orlove“, jer se Srbija priprema za ključni meč protiv Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Mitrovićev nastup je pod velikim znakom pitanja, što predstavlja ozbiljan problem za selektora i tim.

Mitrović je u dosadašnjoj karijeri postigao 62 gola u 102 nastupa za Srbiju, a poznat je po borbenosti, liderstvu i odlučujućim golovima u najvažnijim mečevima. Njegovo odsustvo bi moglo da promeni tok kvalifikacija.

Podsetimo, Mitrović je letos prešao iz Al Hilala u Al Rajan, gde je već imao problema sa povredama.

Autor: Dalibor Stankov