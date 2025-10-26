AKTUELNO

Košarka

DONČIĆ ZBOG POVREDE PROPUŠTA NASTAVAK SEZONE: Težak udarac za Lejkerse

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Jessie Alcheh ||

Luka Dončić ušao je sjajno u novu sezonu NBA lige, međutim, zbog problema sa povredom moraće da propusti nekoliko utakmica.

Kako prenosi NBA insajder Šansi Čaranija sa ESPN-a, Dončić će zbog povrede leve noge i stopala, odsustvovati najmanje sedam dana.

Slovenački reprezentativac je povredio jedan prst na levom stopalu, a ima i kontuziju leve noge.

Dončića sigurno neće biti na utakmicama protiv Sakramenta, Portlanda, Minesote, Memfisa i Majamija. Pod znakom pitanja su utakmice protiv Portlanda i San Antonija.

Autor: Marija Radić

