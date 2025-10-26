DONČIĆ ZBOG POVREDE PROPUŠTA NASTAVAK SEZONE: Težak udarac za Lejkerse

Luka Dončić ušao je sjajno u novu sezonu NBA lige, međutim, zbog problema sa povredom moraće da propusti nekoliko utakmica.

Kako prenosi NBA insajder Šansi Čaranija sa ESPN-a, Dončić će zbog povrede leve noge i stopala, odsustvovati najmanje sedam dana.

Slovenački reprezentativac je povredio jedan prst na levom stopalu, a ima i kontuziju leve noge.

Lakers' Luka Doncic is out for at least one week with a left finger sprain and lower left leg contusion. — Shams Charania (@ShamsCharania) 26. октобар 2025.

Dončića sigurno neće biti na utakmicama protiv Sakramenta, Portlanda, Minesote, Memfisa i Majamija. Pod znakom pitanja su utakmice protiv Portlanda i San Antonija.

Autor: Marija Radić